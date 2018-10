Mourinho se proměnil v uplakánka. Největší hvězdy kupuje konkurence, nemáme nárok, naříká

Mourinho přitom své svěřence po porážce od Staré dámy nehanil. Tým prý odvedl současné maximum, aby dosáhl víc, bylo by třeba daleko větších investic. „Hráli jsme proti jednomu z největších favoritů na vítězství v Lize mistrů, ukázali jsme to nejlepší na co máme," konstatoval známý Portugalec s tím, že po losování hned věděl, že budou United bojovat o druhé postupové místo. „Za Juventusem zaostáváme. Úrovní, kvalitou, stabilitou, zkušenostmi," vykládal.

Stačí se prý podívat, jakou cestou turínský gigant kráčí a hned každý ví, proč je výš než Manchester United. „Vyhráli sedm italských titulů za sebou, dvakrát se dostali během čtyř let do finále Ligy mistrů a stále nejsou spokojení s tím, co mají. Pořád chtějí víc a víc. Chtěli Cristiana Ronalda a mají ho. Jdou po nejlepších hráčích světa," naznačil známý manažer, že posílení jeho týmu v létě nebylo optimální.

„Juventus je klub se slavnou minulostí, ale touží mít i velkou budoucnost. Vsadili na to všechno, aby získali další trofeje a vyhráli třeba Ligu mistrů," pokračoval ve chvalozpěvech na Juve manažer United. Pohled na statistiky ze zápasu Mourinhovi dal za pravdu. Italský tým víc držel míč, měl navrch při střelbě na branku. I tak nakonec mohli United dosáhnout na remízu, leč nebylo jim přáno, Pogba neuspěl.

„Prostě nám toho do úrovně Juventusu, Barcelony či Realu Madrid dost chybí," postěžoval si, že on musí v Manchesteru United jít jinou cestou a pracovat ve skromnějších podmínkách, tedy bez nákupu drahých posil. „Nejlepší hráči jdou do špičkových klubů, my pracujeme s tím, co máme. I tak jsme mohli vybojovat remízu. Týmu nemám co vytknout, z kluků jsem měl pozitivní pocit," dodal.

Juventus je v polovině skupiny H Ligy mistrů se čtyřmi body na druhém místě, což by mu v dané chvíli stačilo k postupu. Třetí Valencie uhrála dva body a Young Boys Bern je zatím poslední s jedním bodem. Účinkování v další fázi prestižní soutěže tak mají dál Rudí ďáblové ve svých rukou.