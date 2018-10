Marcelo přikulhal mezi novináře, pak se do nich pustil

„Tohle vítězství nám dává jistotu, že jdeme správnou cestou. Věřím, že je tím zlomovým, na které jsme čekali. Ano, měli jsme dát víc gólů, šance jsme na to měli, ale nejdůležitější jsou tři body v Lize mistrů a vědomí, že jsme nezapomněli vyhrávat, takhle dnešní výsledek bereme. Samozřejmě se musíme dál zlepšovat. V téhle soutěži ale nejsou lehcí soupeři, i když nemají velké jméno. Všechny musíte respektovat," říkal novinářům.

Před nedělním El Clásikem v Barceloně je optimistou. „Dostal jsem tvrdou ránu. Takové fauly by měl sudí vidět a trestat. Chtěl jsem zápas dohrát, ale bohužel to nešlo. Teď už se cítím lépe, věřím, že vyšetření v nemocnici neukáže něco závažného. Věřím, že budu proti Barceloně k dispozici. Pro nás to bude nejen tradiční souboj s velkým soupeřem, ale chceme v něm potvrdit, že jsme opravdu na vzestupu, který vy novináři nechcete vidět," pravil.

A pak už se neudržel na opakující se ataky, že by měl kouč Julen Lopetegui skončit. „To píšete vy, že je špatný. Škodíte Realu. Záměrně Realu škodíte. Buď nerozumíte fotbalu, nebo nám závidíte. Lopetegui je výborný trenér, svoji práci dělá dobře, ale na trávníku s námi není. Tam jsme my hráči. Je to tedy jen naše vina, pokud nedosahujeme dobrých výsledků. Naše hra není špatná, ale neproměňujeme šance. Věřím, že tímto vítězstvím, kdy jsme dali dva góly, se to zlomí a v neděli to chceme potvrdit," říkal Marcelo a zatvářil se na chvilku velmi vážně.

Když se zastavil u další skupiny novinářů, přišel do mixzóny sportovní ředitel Realu Emilio Butragueňo a po několika dotazech, opět na kouče Lopeteguiho, debatu utnul. „Pánové nezlobte se, na tiskové konferenci jsem řekl, že vedení klubu za koučem i hráči stojí. Je zbytečné to opakovat. Na Marcela čeká sanitka, která ho odveze na vyšetření," řekl důrazně a v doprovodu klubové ochranky Marcela odvedl, ten odcházel s úsměvem...

Také další hráči brali výhru nad Plzní jako posun dopředu. „Vytvořili jsme si spoustu šancí a dvě proměnili. Jistě měli jsme dát víc gólů, ale podstatné jsou tři body a vědomí, že jsme zase o krok dál," řekl záložník Toni Kroos. „Splnili jsme cíl a jsme ve hře o postup z prvního místa. Teď musíme pokračovat, naše ofenzíva má dobré parametry, jen na zakončení musíme dál tvrdě pracovat," dodal.

„Klidně to mohlo skončit 5:2 a nikdo by se asi nedivil. Naše hra dopředu byla opět dobrá, musíme ale dál pracovat na proměňování šancí i defenzívě. Byly tam zbytečné ztráty, které by silnější soupeř asi potrestal. My jsme tým, který dobře ví, co má udělat. Teď si den odpočineme, a pak už se soustředíme na Barcelonu. Po vítězstvím se nám do toho zápasu půjde v lepší pohodě než po Levante," tvrdil záložník Casemiro.

Také útočník Lucas Vázquez, který proti Plzni vzhledem ke zranění Carvajala nastoupil na pravém okraji obrany, vyzdvihl důležitost tří bodů. „Byly naší povinností a my jsme tento cíl splnili. Jsme za ně rádi. Dává nám to sebevědomí do nedělního zápasu v Barceloně. V posledních týdnech se nám výsledkově nedařilo, i když naše hra byla dobrá. Pracovali jsme a teď přišla odměna. Musíme na této vlně vydržet," zdůraznil.