Probuzený střelec Chorý trefil přestup do Evropské ligy a desítky milionů k tomu

Životní trefa dlouhána Chorého pomohla Plzni porazit v posledním zápase základní skupiny Ligy mistrů AS Řím 2:1 a zajistila tak českému mistru jak třetí příčku v tabulce, tak především přestup z Champions League do jarních vyřazovacích bojů Evropské ligy. A k tomu samozřejmě finanční bonus 70 milionů za vítězství a třináct dalších za to, že bude v pohárové Evropě pokračovat. Mimochodem - v trenérské éře Pavla Vrby už popáté. Moskevskému CSKA tak byla k ničemu senzační výhra nad Realem Madrid 3:0, protože před Plzeň se nedostalo.