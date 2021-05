Vrátíme se. Lepší, silnější, schopní na druhý pokus Ligu mistrů vyhrát, přisahal Guardiola

Neřekl do roka a do dne, ale zapřísahal se, že se se svým týmem vrátí. Lepší, silnější, poučení a hlavně schopní na druhý pokus finále Ligy mistrů vyhrát. V sobotní noci se to Guardiolovým svěřencům v Portu nepovedlo, i když po triumfu v Premier League i Ligovém poháru byli Citizens považováni i v anglickém finále Champions League za favorita. A to přesto, že bilance posledních vzájemných zápasů s Chelsea měla varovat. Hráče i trenéra Guardiolu. Dvakrát se spolu oba týmy na Ostrovech střetly, v dubnu i v květnu měla navrch Chelsea. A v Portu zase.