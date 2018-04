Prezident AS Řím oslavil postup přes Barcelonu skokem do fontány. Je připraven platit pokutu

Svérázný způsob oslavy úterního senzačního postupu fotbalistů AS Řím do semifinále Ligy mistrů přes favorizovanou Barcelonu zvolil prezident italského klubu James Pallotta. Americký multimilionář slavil v centru metropole s fanoušky a v návalu radosti skočil do historické fontány na Náměstí lidu, čímž porušil městskou vyhlášku. Později se za to omluvil, zaplatil pokutu a navrch věnoval 230 tisíc eur (téměř šest miliónů korun) na opravu kašny.