Real Madrid, Manchester United, AS Řím! Plzni se v Lize mistrů rýsuje lahůdková společnost

Vyhlídky jsou štědré a lákavé. Fotbalisté plzeňské Viktorie se ziskem domácího titulu probojovali rovnou do základní skupiny Ligy mistrů. Během krátké dovolené se tak mohou věnovat příjemnému snění, s kým by si na podzim chtěli zahrát. Hlas kabiny je vcelku jednotný - hlavně nám nalosujte Real Madrid, vítěze posledních tří ročníků! V osudí však budou i další bonbónky.

Dvaatřicet účastníků Ligy mistrů bude před losem rozděleno do čtyř košů. Plzeň, která shrábne vstupní bonus 380 miliónů korun, zůstane nejspíš ve čtvrtém, ale není vyloučeno, že by se ještě mohla posunout do třetího.

V předběžném rozdělení do košů totiž zatím figurují i týmy, které ještě čeká kvalifikace. Pět takových figuruje podle klubového koeficientu před Viktorií. A pokud by tři v předkole vypadly, Vrbův tým by se dostal do koše třetího, což by mu nabízelo šanci relativně lehčí skupiny.

Předběžné nasazení pro los Ligy mistrů: 1. koš Real Madrid Šp. 162,000 Atlético Madrid Šp. 140,000 FC Barcelona Šp. 132,000 Bayern Mnichov Něm. 135,000 Manchester City Ang. 100,000 Juventus It. 126,000 Paris Saint-Germain Fr. 109,000 Lokomotiv Moskva Rus. 22,500 2. koš Borussia Dortmund Něm. 89,000 FC Porto Port. 86,000 Manchester United Ang. 82,000 Šachtar Doněck Ukr. 81,000 Benfica Lisabon* Port. 80,000 Neapol It. 78,000 FC Basilej* Švýc. 71,000 Tottenham Hotspur Ang. 67,000 3. koš AS Řím It. 64,000 Liverpool Ang. 62,000 Schalke 04 Něm. 62,000 Olympique Lyon Fr. 59,500 AS Monako Fr. 57,000 FC Salcburk* Rak. 55,500 CSKA Moskva Rus. 45,000 Ludogorec Razgrad* Bul. 37,000 4. koš PSV Eindhoven* Niz. 36,000 Valencia Šp. 36,000 Viktoria Plzeň ČR 33,000 Celtic* Skot. 31,000 Club Bruggy Bel. 29,500 Galatasaray Tur. 29,500 Inter Milán It. 16,000 1899 Hoffenheim Něm. 14,285 Týmy označené hvězdičkou nejdřív musí postoupit z kvalifikace.

„Přejeme si hlavně Real Madrid. S ním jsme se ještě neutkali a pro diváky by bylo úžasné, kdybychom obhájce trofeje přivedli do Plzně," usmívá se zkušený záložník Daniel Kolář.

Rozdělení do košů dává jeho týmu přímo lahůdkovou variantu. Real Madrid, Manchester United, AS Řím! Těžko narežírovat společnost ještě atraktivnější.

Nabízí se i pohled z opačného konce - soupeře pokud možno nejschůdnější. Tady by asi Plzeň nejspíš brala trojici Lokomotiv Moskva, Basilej a Ludogorec Razgrad.

Benfica a spol. pro Slavii

Plzeň by však ještě mohla v hlavní soutěži doplnit Slavia. Český vicemistr začne ve 3. předkole a v nemistrovské části bude nenasazený. Sešívaným se předběžně jako soupeři nabízejí Benfica Lisabon, Basilej, Dynamo Kyjev a Ajax Amsterdam.

Z nich by se nejspíš rekrutoval také soupeř pro závěrečné 4. předkolo v případě, že do něj Slavia postoupí. Pokud skončí ve 3. předkole, přesune se rovnou do základní skupiny Evropské ligy, což jí garantuje příjem minimálně 70 miliónů korun.