Sparta? Spíš rumunský nároďák, mrzí Jarolíma. Záloha může být slávistická

Nominace se nejspíš rodila složitě.

Je smutné, že naposledy jsme se viděli v červnu, tři měsíce pak nelze nic dělat, a ještě, než sezóna začne, tři hráči ze základu vypadnou. Nechci však být pesimista. Dvě okénka máme zatím volná, uvidíme, co přinese konec týdne. Pak povoláme další dva hráče.

Ve výběru zatím není žádný zástupce Sparty, za niž v posledních týdnech nastupují jen dva domácí hráči, Šural a Frýdek. Pro vás další problém, že?

Samozřejmě. V minulosti byla reprezentace postavená na hráčích Sparty, Slavie a Plzně, ještě dříve pak třeba Bohemky nebo Dukly. Dnes Sparta vypadá spíš jako příprava rumunského nároďáku. Zápasy Sparty by měl víc sledovat trenér Rumunska než my. K pousmání, ale je to realita.

Naopak sešívaní v nominaci nechybějí. Je možné, že by vzhledem ke zranění Daridy s Barákem mohla nastoupit celá slávistická záloha Hušbauer, Souček a Sýkora?

Součinnost mezi nimi funguje a bylo by dobré ji případně zachovat. Když se nestane nic vážného, tak jde o jednu z variant, o které uvažujeme.

Mezi náhradníky navíc máte ještě Zmrhala.

Kvůli zranění vypadl již dříve. Teď má možná i jiné problémy než zdravotní, ale nechci spekulovat.

Jaká je vlastně Daridův stav?

Mluvili jsme spolu v sobotu na zápase v Berlíně, kde jsme byli sledovat Ondru Petráka z Norimberka. Vláďův stav se lepší, ale ještě nemůže běhat. Musí čekat a být trpělivý.

Jak Petrák ve vašich očích obstál?

Podílel se na postupu do bundesligy, sledovali jsme ho už na jaře. V letní přípravě hrál a měli jsme avízo, že bude v základu. Proto jsme se na něj jeli podívat. Utkání zvládl velmi slušně. Může hrát jak defenzivního záložníka, tak stopera.

Téměř po roce se vrací záložník Dočkal. Posledně létal na srazy z Číny, teď z Ameriky. Jak rychle po přistání může být v odpovídající kondici?

Také s Bořkem jsem osobně mluvil. Těší se, že se zase ukáže. Snad budeme schopní ho využít a pomůže nám. Ligový zápas hraje ze soboty na neděli. Pak z Orlanda poletí zpátky do Filadelfie a vyrazí za námi. V Praze by byl v pondělí ráno, cestou by se mohl trochu prospat. Trochu nepříjemné je, že hrajeme hned ve čtvrtek, ale snad pro něj nepůjde o zásadní komplikace. Při druhém srazu budeme hrát až v sobotu, takže pak by měl být asi v lepším stavu.

Ligu národů začínáte zrovna s Ukrajinou. Jak mohou atmosféru vzájemného duelu ovlivnit nedávné ostré výroky představitelů Slavie po vyřazení s Dynamem Kyjev?

Nemá smysl, abych takové věci komentoval. Pro mě je důležité připravit mužstvo tak, abychom zápas po sportovní stránce dobře odehráli. Ostatní věci stejně neovlivníme.