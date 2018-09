Jarolím sčítá další ztráty. Reprezentaci doplní trojlístek slávistů

Již předem bylo jasné, že mimo hru jsou zranění Darida a Suchý. K nim se přidal i Barák, který v původní nominaci figruoval už jen formálně s velkým otazníkem.

"Je smutné, že naposledy jsme se viděli v červnu, tři měsíce pak nelze nic dělat, a ještě, než sezóna začne, tři hráči ze základu vypadnou. Nechci však být pesimista," avizoval trenér Karel Jarolím.

Kvartet Pavlenka, Dočkal, Barák a Kopic se mu během víkendu omluvil kvůli zdravotním důvodům, šance se tak otevírá pro další hráče. Brankář Kolář obdržel reprezentační pozvánku vůbec poprvé v kariéře, jeho spoluhráči z Edenu Zmrhal s Teclem už v minulosti v týmu působili a mají na svém kontě 8, resp. 3 starty.

"Nominaci do reprezentace beru jako splnění dalšího obrovského snu. Velký dík patří Slavii, trenérům a hlavně spoluhráčům, bez kterých by se to nepovedlo. Věřím, že nezklamu a budu v reprezentaci platným členem," doufá Ondřej Kolář.

Národní tým se sejde v pondělí v Praze, 6. září ve 20:45 vyzve v Uherském Hradišti v prvním duelu Ligy národů Ukrajinu. O čtyři dny později Češi hrají přípravný zápas v Rusku v Rostově na Donu.