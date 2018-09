Myslet na svou budoucnost? Musel bych se zbláznit, nepřipouští reprezentační kouč nezdar v duelu s Ukrajinou

Dost stresující představa, že by česká fotbalová reprezentace hned při vstupu na scénu nově zrozené Ligy národů neobstála a ve čtvrtek v Uherském Hradišti v konfrontaci s Ukrajinou nebodovala. V tříčlenné skupině by podobné domácí zaváhání přivodilo Jarolímovu výběru nebetyčné trable. „Pro všechna mužstva jsou ale přece podmínky stejné,“ nemínil se trenér Karel Jarolím pitvat v tom, že větší počet soupeřů by dával možnost napravit případnou ztrátu.