Vaclík čaroval, dojem ale pokazila branka v nastavení. Smolný gól, lituje česká jednička

Co se při klíčovém momentu přihodilo?

Přišel centr ze strany, postřehl jsem, jak si na něj nabíhal ukrajinský útočník. Míč jsem zasáhl, ale jen jsem ho lehce lízl. Kuba Brabec skákal za mnou, nestihl zareagovat, balón ho bohužel trefil do čela. Ukrajinci spadl přímo k noze. Tam se od nás odvrátilo štěstí. Šlo o hodně smolný gól.

Přitom krátce předtím jste měli roh.

Kluci se ale stihli výborně vrátit, byli jsem vzadu v dostatečném počtu i dobrých pozicích.

Kazí vám závěr celkový dojem ze zápasu? Měl jste vynikající zákroky.

Kazí. U nás gólmanů je to ale tak, že toho můžeme pochytat, kolik chceme, ale pak se někam přimotáme a pozitivní dojem je pryč. U útočníků je to přesně naopak. Celý zápas můžou hrát tužku, v devadesáté minutě dají gól a jsou za hrdiny.

Překvapilo vás, jak Ukrajinci díky individuální kvalitě na hřišti vládli?

Viděli jsme video, věděli jsme, co nás čeká. Jarmolenko s Konopljankou jsou fantastičtí, mají prsty ve všech gólech, co Ukrajina dává. Konopljanka to proti nám potvrdil. Pro nás bylo složité, že hodně míčů hráli přes Mariose, který je následně rozhazoval do stran. Jarmolenko s Konopljankou díky velké kvalitě pak na sebe navazovali dva, tři hráče, čímž odkrývali prostory pro spoluhráče.

Věříte, že i přes porážku s Ukrajinou může český tým v Lize národů uspět?

Soutěž se hraje hrozně, naše skupina jen na čtyři zápasy. Odehraje se během tří srazů, každý bod je tudíž dobrý. Ale proč bychom nemohli uspět? Stát se může všechno. Nevidím důvod, proč bychom měli něco balit.

Poslední kvalifikace se nepovedla, nyní jste nový cyklus zahájili prohrou. Co to s mužstvem může udělat po psychické stránce?

Věřím, že nic. Zápas nebyl špatný. Ukrajina byla silnější na balónu, dokázala kombinovat víc než my. Ale odvedli jsme maximum, byli jsme blízko bodu. Porážka je pochopitelně nepříjemná, začíná zase nová éra, kdy se tým začíná stabilizovat. S týmem ale prohra nic neudělá. Věřím, že další utkání, přípravu v Rusku a další zbývající v Lize národů, zvládneme líp.

Výkop utkání byl kvůli dvojitému výpadku elektrického proudu na stadiónu odložen o 15 minut. Nepříjemná komplikace?

Je to nepříjemné, člověk je nachystaný na určitý čas. Když jsme vyběhli na rozcvičku, byla tma. Chystali jsem se na nástup, světla zhasla podruhé. Začátek se posunul naštěstí jen o čtvrt hodiny. Minulou sezónu ve Švýcarsku se zápas odložil o hodinu, nakonec se nehrálo vůbec. Patnáct minut nebyl takový problém.