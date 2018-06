Švédové zuří: Němci se nám posmívali, bylo to za hranou! Navíc jsme měli kopat penaltu!

„Po gólu Kroose jsme byli frustrovaní. Nejen proto, že jsme kvůli němu prohráli, ale také z chování německého realizačního týmu. Někteří z jeho členů přiběhli k naší lavičce a před našimi obličeji dělali posměšná gesta. My jsme pojali zápas férově, tohle bylo za hranou. Jsem hodně naštvaný. A nejen já," soptil Andersson na tiskové konferenci.

Němci balancovali na pokraji vyřazení, remíza by je na 90 procent poslala domů. Vítězná branka Kroose je spasila, po ní dali průchod nahromaděným emocím. Zlomeným Švédům, jenž stáli pár vteřin od remízy, která by jim dávala velká naděje na postup na úkor Němců, jako by v tento moment mávali červeným praporem před očima.

„Bylo to zbytečné, ubohé," přisadil si Andersson. Televizní záběry ukazují, jak dva členové německého realizačního týmu divoce provokují švédskou lavičku bezprostředně po utkání. Soupeře nadzvedli natolik, že jeden ze Švédů reagoval prudkým strčením do jednoho z nich. Svár mezi lavičkami musel uklidňovat čtvrtý rozhodčí společně s pořadateli.

Löw nic neviděl, později se Němci omlouvali

„Po konci zápasu jsme si s asistentem padli do náruče, byli jsme šťastní. Směrem ke švédské lavičce jsem vůbec žádné gesto neviděl," uvedl zprvu trenér Joachim Löw pro televizní stanici ARD. Později však německý fotbalový svaz (DFB) vydal prohlášení, ve kterém se Švédům omlouvá.

„Zápas byl nesmírně dramatický, emoce pracovaly. Gesta směrem ke švédské lavičce byla přiliš emocionální, což není náš styl. Omlouváme se švédskému trenérovi a celému jeho týmu," stojí na Twitteru DFB.

Vítězství nad Jižní Koreou v závěrečném duelu ve skupině zajistí s vysokou pravděpodobností Němcům postup do osmifinále. Naopak Švédové teď musejí porazit zatím stoprocentní Mexiko.

Přitom ještě o přestávce drželo s Němci postupový výsledek, nad obhájcem vedlo gólem Toivonena. Nakonec ale nemá ani bod. Podle Andersoona i kvůli přehmatu sudích, kteří neposoudili přistrčení unikajícího Berga jako „penaltové".

„Je složité přijmout, že po takovém výkonu odcházíme s prázdnou. Zvláště když televizní záběry ukázaly, že v prvním poločase jsme měli kopat penaltu. Prožil jsme nejtrýznivější závěr zápasu v kariéře, nezbývá než to přijmout. Skupina je pořád otevřená, o postup zabojujeme," uzavřel Andersson.