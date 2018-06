Bývalý švédský kapitán v případě porážky skončí s mexickým jídlem

"Tohle je naposledy, co to jím, pokud Mexiko vyřadí Švédsko z turnaje. Je to ode mě velká oběť, takže se snažte a zničte je. Hodně štěstí!" povzbudil své následovníky dlouholetý reprezentační kapitán Svensson v instagramovém videu, na němž ve švédském dresu sedí před stolem plným mexického jídla.

Švédsko bude v dnešním vyvrcholení skupiny F bojovat s Mexikem o postup do další fáze. Stoprocentní jistotu mu bez ohledu na výsledek druhého zápasu zaručí jen výhra o dvě branky.