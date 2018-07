Ten druhý po Owenovi! Postup Albionu do semifinále pečetil mladík z Tottenhamu

„Je to fantastický úspěch. Národní tým ho ale fanouškům dluží," citovala BBC Dele Alliho, který narážel na fakt, že Anglie v semifinále MS stanula naposledy v roce 1990. Záložník Tottenhamu se narodil až šest let poté. Nyní se svými spoluhráči píše historii.

Jeho velká chvíle přišla ve druhém poločase, kdy se pověsil na zadní tyči do vzduchu a zblízka hlavou zvýšil na 2:0. „Nemyslím si, že to byl můj nejlepší výkon, ale trefit se na mistrovství světa je úžasný pocit. Navíc, když moje branka pomohla k postupu do semifinále," zářil Dele Alli, pro kterého to byl třetí gól v národním mužstvu, na MS premiérový. Ve 22 letech a 87 dnech se stal po Michaelu Owenovi druhým nejmladším hráčem, který vstřelil gól za Anglii na MS. Owen to stihl ve svých 18 letech.

„Jsem za Alliho rád, že se po delší době střelecky prosadil," radoval se trenér Gareth Southgate. Premiantem se stal i Maguire, pro kterého to byl úplně první gól v reprezentaci. Také on se prosadil hlavou. V prvním poločase uklidil do sítě centr z rohového kopu. „Zažíváme euforii, stejně jako naši skvělí fanoušci, jejichž obrovskou podporu vnímáme. Věřím, že dojdeme až do finále," prohlásil Maguire.

O finále se Albion střetne s vítězem večerního duelu Rusko-Chorvatsko. „Postavit se domácímu Rusku v Moskvě by bylo neuvěřitelným zážitkem. Uvidíme. Teď se ale ještě chvíli budeme radovat z postupu," doplnil Southgate.