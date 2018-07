Ďábel Henry. Poprvé si přeje pád Francie

Thierrymu Henrymu (vlevo) nechybí dobrá nálada. A to i přesto, že jako asistent povede Romela Lukaka a spol. do boje proti krajanům.

„Je to bizarní," prohlásil francouzský kouč Didier Deschamps, kapitán zlatého týmu z roku 1998. Bývalí spoluhráči z reprezentace zažili i triumf na ME o dva roky později. Nepatří do stejné generace, Henry je o devět let mladší, navzájem se ale vždy respektovali.

Dnes půjdou poprvé jako trenéři proti sobě. „Vidět ho v belgickém triku je divné. Ale vědomí, že si poprvé v životě bude přát porážku Francie, je ještě horší," podotkl Deschamps. Hen ry je „Belgičanem" od léta 2016, kdy přijal nabídku kouče Roberta Martíneze stát se jeho asistentem. Bývalá hvězda Arsenalu nebo Barcelony má na starosti útočníky.

„Bych byl raději, kdyby radil mně. Budu se mu snažit ukázat, že si vybral špatnou stranu," uvedl napůl v žertu útočník Olivier Giroud.

Henry, který se už měsíce vyhýbá médiím, je pro Francouze fotbalovým bohem. Tisíce kluků si na něj hrají na pláccích před domy. Patřilo k nim také útočné eso Les Bleus Kylian Mbappé. K Henrymu vzhlíží odmala, vždycky toužil být slavný a úspěšný jako on. Je na správné cestě, Francouzi ho často nazývají „novým Henrym". V úterý však svému idolu bude chtít překazit finálový sen.

Překazí Mbappé svému idolu finálový sen?

„Thierry je jedním z nejlepších útočníků historie. Vždycky mě inspiroval, mám k němu velký respekt. Teď pro mě bude soupeřem. Zvláštní to bude ale i pro něj," pronesl devatenáctiletý Mbappé, autor tří gólů na šampionátu.

Belgičané jsou hrdí, že Henryho získali. Muž s vizitkou nejlepšího střelce francouzské reprezentace (51 gólů ve 123 zápasech) má na Hazarda a spol. pozitivní vliv. „Předává nám zkušenosti z pozice mistra světa. Máme v něm zlato," rozplýval se trenér Martínez. „Je pro nás nesmírně důležitý. Když něco řekne, visíme mu na rtech. Vždycky je to užitečné," doplnil obránce Toby Alderweireld.

Rady 40letého Henryho si Rudí ďáblové berou k srdci, se 14 góly jsou nejproduktivnějším týmem MS. Spoléhají především na gólovou mašinu Manchesteru United Romela Lukaka. S Henrym mají k sobě blízko, při trénincích často rozmlouvají. Anebo žertují. Jako v pondělí. Lukaku směrem k legendě cosi pronesl, Henry do útočníka rozverně strčil. A naoko se chtěl bít. „Jeho rady mi už pomohly k několika gólům," těší Lukaka.

Letos v březnu se za ním Henry vydal do Anglie. Zahráli si basket, poté mu nastínil, co si od něj v belgickém dresu na šampionátu představuje. Nyní robustního snajpra chystá, aby zničil „své" Les Bleus. A pomohl mu přiblížit druhé zlato z MS. Tentokrát v cizích barvách. Povede se?