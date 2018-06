Blatter na MS zhlédl vítězství Portugalska nad Marokem

Bývalý předseda Mezinárodní fotbalové federace Sepp Blatter, který má kvůli korupci na šest let zákaz působení ve fotbale, dnes na mistrovství světa navštívil zápas Portugalska s Marokem. Na stadionu Lužniky byl švýcarský funkcionář hostem organizačního výboru a během pobytu v Rusku neplánuje zapojení do žádných fotbalových aktivit.

V rozhovoru pro ruský zpravodajský kanál RT Blatter prohlásil, že v roce 2010 podporoval ruskou kandidaturu na uspořádání turnaje. "Když jsem včera přijel, viděl jsem to trochu jako své mistrovství světa. To, jak mě tu přijali, televize, kamery, fotografové a tak dál...," řekl.

Podle šéfa organizačního výboru Alexeje Sorokina byl Blatter na stadionu zároveň se současným šéfem FIFA Giannim Infantinem. Zástupci FIFA nepovažují pouhou Blatterovu přítomnost na finálovém turnaji za porušení trestu. "Samo o sobě, toto není porušení (trestu). Záleží na tom, co na tom zápase dělá," uvedl mluvčí FIFA Alois Hug.

Do Ruska Blatter přicestoval na pozvání prezidenta Vladimira Putina. Podle mluvčího dvaaosmdesátiletého Švýcara by se s ním měl během svého pobytu setkat, schůzka ale zatím nebyla potvrzena. "Případná schůzka by se uskutečnila v rámci jeho soukromé návštěvy a nebyla by oficiální," zdůraznil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Blatter, jenž vedl FIFA sedmnáct let, dostal v roce 2015 od etické komise FIFA trest za ilegální platbu dvou milionů švýcarských franků Michelu Platinimu za údajnou poradenskou činnost. Potrestán byl i bývalý šéf UEFA Platini.