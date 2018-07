Štruncovi na počest. Mladí viktoriáni přestříleli Angličany a mají medaili

Slavný kanonýr by měl radost. Fotbalisté Viktorie Plzeň v kategorii U19 slaví 3. místo na domácím Memoriálu Stanislava Štrunce poté, co zvítězili 4:3 po penaltách nad West Bromwich Albion. Přitom ještě deset minut před koncem prohrávali o dvě branky. Celý turnaj ovládl Glasgow Rangers.

Prohrávali v zápase o bronz 1:3, pak ale viktoriáni předvedli parádní koncovku. Nejprve snížil Adam Vrba, tři minuty před koncem pak vyrovnal Pavel Šulc, jenž si v létě zatrénoval i s A týmem. „Získal jsem strašně cenné zkušenosti. Všechno je tam rychlejší, kvalita hráčů větší a celkově je mužský fotbal úplně jiný," líčí pro klubový web.

V penaltovém rozstřelu hosté z Anglie nedali hned tři ze čtyř „jedenáctek", červenomodří byli úspěšní ve všech a nakonec se radovali z konečného třetího místa. „Zápasy s Legií a s WBA jsme odehráli s lepší kvalitou a třetí místo tomu asi odpovídá," hodnotí trenér Jiří Žilák.

Pochvaluje si kvalitu celého turnaje. „Vynikající konfrontace se všemi zúčastněnými. Myslím si, že hlavně první utkání s Rangers nám v mnoha směrech může sloužit jako inspirace do další práce. Jak do zápasů, tak do tréninkového procesu jsme si ze souboje mohli vzít hodně," těší Žiláka.

Skotští Rangers také nakonec celý turnaj ovládli, když ve finále naprosto jednoznačně zvítězili nad Žilinou 4:0. Páté místo na Memoriálu obsadila Hertha Berlín, která stejným výsledkem odsoudila Legii Varšava na poslední místo.

Viktoriáni se teď mohou těšit do Glasgow, kam je pozval Graeme Murty, trenér Rangers.