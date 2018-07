České finále se nekoná. Slavii srazila chyba v závěru, Spartu dvě penalty

Ani jedno z pražských “S” se neobjeví ve finále fotbalového CEE Cupu, turnaje hráčů do devatenácti let. Sparta podlehla brazilskému Palmeiras, které v utkání o pohár doplní Besiktas. Turci porazili Slavii gólem v závěru střetnutí.

SK Slavia Praha vs Beşiktaş JK 1:2

AC Sparta Praha vs SE Palmeiras 0-3

Sparta v dopoledním klání na Velkém strahovském stadiónu nezbytně nutně potřebovala porazit Palmeiras, aby si zachovala šanci na postup do finále, které budou hrát vítězové obou skupin. Jenže už po čtvrthodině hry šel do vedení brazilský celek, když slovenský rozhodčí Ziemba nařídil velmi přísný pokutový kop, z něhož následně skóroval Wesley.

Na 2:0 ještě před přestávkou zvýšil paraguayský mládežnický reprezentant Anibal Vega, jenž vystihl chybu v rozehrávce sparťanů. A třetí gól přidal po změně stran Caio Cezar, jenž úspěšně dorazil další Wesleyho penaltu. V závěru se do dvou velkých příležitostí dostal Václav Bláha, ani jednou však nevyzrál na gólmana Audenirtona. Spartu tak na CEE Cupu čeká v pondělí souboj o páté místo proti Evertonu.

Slavii dělilo od finále pár minut

O druhém účastníkovi finále se rozhodovalo odpoledne na vedlejším stadiónu Evžena Rošického. Slavii stačil s Besiktasem bod, aby postoupila z prvního místa ve skupině B. A dlouho se zdálo, že svěřenci Pavla Trávníka svůj úkol splní.

Sešívaní se ve druhé půli dokonce dostali do vedení, když po krásné kombinaci zakončoval do odkryté brány Jakub Zeronik. Jenže o chvíli později se na druhé straně dostal do podobně komfortní situace Ahmet Emin Aksakal a bylo srovnáno na 1:1.

Rozhodující moment přišel krátce před koncem řádné hrací doby, kdy brankář Slavie Jan Sirotník přihrál stoperu Tomáši Vlčkovi, který však přišel o míč a Oguzhan Akgün pohotově zakončil, ještě než se gólman Pražanů stihl vrátit do brány.

Ve finále CEE Cupu se tak střetnou Palmeiras a Besiktas, utkání je na programu v úterý 31. července od 18:00 v Ďolíčku. Přímý přenos vysílá ČT Sport. Slavii čeká v pondělí duel o třetí místo proti FK Sarajevo.