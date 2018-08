I Sparta má svého Mohameda. Našlápnuto má skvěle, míní kouč

Můžete popsat, jak jste právě na Mohameda přišli?

Vytipovali jsme ho v jedné egyptské akademii (klub Al-Ahlí – pozn. red.), ze které minulý rok na podzim přišel na zkoušku. Odehrál s námi pár zápasů, ve kterých se jevil celkem slušně, a tak se s ním podepsala smlouva.

A čím vás tehdy nejvíce přesvědčil, že jste se ho rozhodli podepsat?

Zdál se nám jako talentovaný hráč s velkým potenciálem. Hráči z těchto exotičtějších zemí jsou hlavně pohybově trošku jiní než my. I na míči jsou velice šikovní, řekl bych, že od přírody jistější, což byl případ i Mohameda.

Co problém s aklimatizací?

Ze začátku, možná to bylo tím, že přišel na podzim, tak bylo chladno, zima, na což asi nebyl zvyklý, tak se nejevil nijak zvlášť dobře, ale čím je tady dýl a dýl, tak si zvykl a za jistých okolností z něj může vyrůst velice zajímavý hráč. Je vidět, že jde fotbalově nahoru.

A jak ho přijali kluci do kabiny?

Jooo, já si myslím, že s angličtinou nebyl žádnej problém, protože anglicky teďka umí každej. Takže myslím, že zapadl celkem dobře. Vidím, že sice inklinuje více k zahraničním hráčům, ale všichni kluci ho berou úplně normálně.

Ahmed Mohamed v únoru 2018, kdy se Spartou podepsal smlouvu.

A co čeština?

Nechci mluvit za něj, ale když tak poslouchám, tak pár slovíček zná. Fotbalové výrazy na hřišti zvládá v pohodě. A je snaživý i v mimofotbalovém světě. Například vždy pozdraví česky. Ale nevím, zda by dokázal dát plynulou větu v češtině. To je podle mě na něj ještě moc.

Co musí nejvíce pilovat?

Když přišel, tak neměl sklony k bránění. On byl zvyklý odehrát si to svoje do ofenzivy a po ztrátě míče zůstal stát a nezajímal se o žádnou defenzivní činnost. A to je právě to, co se mu snažíme vštěpovat. To kolektivní pojetí hry.

Zdá se, že začátek sezóny Mohameda zastihl v dobré formě. Vstřelil dva góly ve dvou zápasech juniorské ligy. To u vás musí panovat spokojenost, že?

Jo, jo, jo. On má opravdu našlápnuto k dobré kariéře. I když v neděli byl ten jeho gól celkem šťastný, když se míč po jeho hlavičce odrazil do branky. Ale tím nechci snižovat jeho zásluhy. Pokud dál bude pracovat, tak je před ním opravdu slibná budoucnost. Pokud zůstane dál cílevědomý, neusne na vavřínech, tak si myslím, že má nakročeno na dobrou kariéru.

Tohle je poslední sezóna juniorské ligy. Pak se zruší. Jaký na to máte názor?

Musím říct, že hlavně na jaře, když šlo o to, kdo postoupí do play off, tak juniorská liga splnila účel. Ligové týmy proti nám začaly posílat 4–5 hráčů z áčka a k nim daly ty nejtalentovanější mladíky, protože se proti nám chtěly vytáhnout, což si myslím, že dávalo smysl. Na druhou stranu vidím ale nedostatek v tom, že se nikam nepostupuje ani nesestupuje. To se pak nehraje ten fotbal, kdy se hráči rvou o postup. Klukům pak chybí motivace.

A jak vy komunikujete s A-týmem ohledně posilňování hráčů?

Komunikace probíhá s hlavním trenérem, případně se sportovním manažerem, takže teď mluvím jen s panem Ščasným, který zastává obě funkce.

A co říkáte na hromadný odchod několika mládežnických hráčů Sparty do jiných klubů na začátku léta?

Je fakt, že takový odliv hráčů ze Sparty nepamatuju. To jsem ještě nezažil. Většinou bývá opačný trend, že nejtalentovanější hráči jdou do Sparty. Já si myslím, že Sparta má nejlepší mládež v republice. Ukazuje se to i tím, že nejvíce odchovanců Sparty hraje v lize. Nicméně ten odliv hráčů mě zaskočil. Doufám, že to byla jen ojedinělá akce, která se nebude opakovat. Fakt mě to mrzí. Myslím si, že by to tak nemělo být.

A co si myslíte, že za tímto odlivem stojí?

To nevím. Vím jen to, že tady byl problém s poskytnutím smluv, ale to není otázka pro mě.