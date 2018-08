Sázka na Jarolíma. Syn reprezentačního kouče bude trenérem, kdo mu dal šanci?

Kouč české fotbalové reprezentace už není v rodině na trenérské řemeslo sám. Začali mu do něj fušovat nově i jeho dva synové. David Jarolím, který jako hráč léta tvrdil muziku v bundesligovém Hamburku, se stal nově koučem ambiciozního třetiligového nováčka Olympie Radotín. Jeho bratr Lukáš pro změnu v této sezóně vede divizní Benátky. "Je to obrovská šance a výzva," říká David Jarolím. Už dnes povede tým v utkání druhého kola Mol Cupu, tým přebírá po čtvrtém kole soutěže.

Jarolím první, druhý a třetí. Rodinná sešlost se od nynějška může u reprezentačního kouče Karla Jarolíma proměnit v trenérskou radu. Oba jeho synové se totiž vrhli na trenérské řemeslo. I když ještě hrají nižší soutěž za Vykáň, hlavní směr jejich fotbalové kariéry už směřuje na lavičku. "Jako asistent jsem už byl v Mladé Boleslavi, když tam trénoval táta, pak jsem tam byl i jako sportovní ředitel. Tohle je ale první velká trenérská šance," tvrdí David Jarolím, někdejší dlouholetá trenérská opora bundesligového Hamburku.

Hráčských zkušeností má na rozdávání, v pozici trenéra je ale nováčkem. Bude mu tedy v nové roli hlavním rádcem zkušenější otec? "Samozřejmě se s bráchou teprve trenérsky učíme, tak člověk vždycky naslouchá zkušenějším trenérům. Sbíráme informace ze všech stran a učíme se, chceme se posouvat," usmívá se a těší se na spolupráci s bývalým reprezentantem Martinem Jiránkem, který je pilířem defenzivy radotínského celku.

"Hned jsme se spolu bavili, bude takovým mým asistentem na hřišti. Je vidět, že se pořád udržuje. Ostatním jde příkladem a já jsem rád, že v klubu je," hlásí nováček v roli hlavního trenéra.

V Olympii neuvažuje, že by pokračoval v dřívější zkušenosti v roli hrajícího kouče. "Budu to všechno sledovat z lavičky. Start do soutěže Olympii nevyšel, ale naposledy zvládla derby a snad se všechno zlomilo. Pro mě je nejdůležitější, že jsem na klucích na tréninku viděl obrovskou chuť do práce. Ono je to klišé, ale půjdeme zápas od zápasu a budeme se snažit posouvat. Takže prioritou je teď zápas s Hradcem Králové v poháru," dodává.

K ruce bude mít v klubu i dosavadního kouče Oldřicha Pařízka, jenž se posunul do role asistenta.