Tohle nebyl gól? Hráči už slavili, pak se nestačili divit

Strašidelná chyba rozhodčích letí světem. Jestli jste fotbaloví fanoušci a nadáváte na české rozhodčí, zadržte. Až uvidíte, co se stalo ve Skotsku, nejspíš před tuzemskými arbitry smeknete. V duelu Particku Thistle s týmem Greenock Morton be druhé nejvyšší soutěži totiž udělali hrubici, nad kterou zůstává rozum stát. Nebo snad tohle nebyl gól?

Za stavu 1:0 pro domácí zahrával tým Partick Thistle roh, ten sice gólem neskončil, ale po následném závaru Doolan napálil míč do sítě. Televizní komentátor nadšeně křičí, že domácí zvýšili náskok, hráči domácích slaví s fanoušky a hosté jen zklamaně kráčí pokutovým územím. Míč však po odkopu jednoho z nich končí v autu a gesto asistenta šokuje. Neběží na polovinu hřiště, což by signalizovalo gól, ale praporkem ukazuje, že se bude vhazovat.

Toho si po chvíli všímají i slavící hráči a fanoušci začínají nespokojeně pískat. Hlavní arbitr jde situaci konzultovat s asistentem a šokovaní fotbalisté se snaží zjistit, co se stalo. Je to jednoduché. Asistent si prostě nevšiml, že byl míč v síti. Když jej proto odkopl jeden z hráčů do autu, ukázal, že se bude vhazovat.

🤔 Over the line? You decide. pic.twitter.com/tG24Xil8Md — Partick Thistle FC (@PartickThistle) 1. září 2018

„Míč byl jasně v brance, jestli tohle nebyl gól, tak už nevím, co chce rozhodčí uznat. To je něco neuvěřitelného," zlobil se Alan Archibald, manažer Particku, který nakonec vyhrál zápas 1:0. „Byla to strašidelná chyba a utěšovat mě může jen to, že jsme ten zápas vyhráli. Měli jsme ale vyhrávat 2:0, takhle to bylo jen o gól a byly to nervy. Nechápu, že to ten sudí neviděl. Ale jestli se to stalo, přece jsou na hřišti další dva, tak mu měli pomoci," kroutil hlavou.