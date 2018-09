Smutná zpráva pro fotbal. Zemřel bývalý hráč Bohemians Hrdlička

Český fotbal pláče. Ve věku 56 let zemřel bývalý hráč pražských Bohemians Václav Hrdlička. Fanoušci jej znají jako dlouholetého šéfa fotbalového klubu z pražské Libuše, pravidelně hrál také za starou gardu Slavie. Zprávu o úmrtí muže, který byl tchánem tenistky Karolíny Plíškové, zveřejnily internetové stránky Bohemians a deník Blesk.

Za Bohemians nastoupil Hrdlička do 27 zápasů, vstřelil dvě branky. K fotbalu vedl i své dva syny. Starší Tomáš odehrál v nejvyšší soutěži přes 150 utkání, kdy byl například hráčem Slavie, Mladé Boleslavi či Bohemians a v roce 2002 získal titul mistra Evropy do 21 let. Mladší syn Michal je manželem tenistky Karolíny Plíškové, působí v pozici jejího manažera a také sportovního komentátora. Fotbal hrál v posledních letech v nižších soutěžích.