Löwa potěšil výkon Němců proti mistrům světa Francii

Němci doma Francii přehrávali a jen skvělý výkon brankáře Alphonse Areoly jim nedovolil zvítězit. "Náš výkon byl důležitý. Potřebovali jsme ukázat reakci na výkon z mistrovství světa. A to se nám povedlo. Mohli jsme mistry světa porazit a dát jim několik branek," řekl Löw.

Zatímco na šampionátu měli Němci potíže s brejky soupeřů, Francii do nich nepustili, přestože soupeř měl k dispozici rychlonohého Kyliana Mbappého. "Věděli jsme, že Francie bude hrát zezadu na brejky, ale my dokázali být vzadu stabilní a nepouštěli je do nich. Sebrali jsme tak Francii hlavní zbraň," uvedl německý kouč.

Zároveň si je ale vědom toho, že jeden povedený zápas nic neznamená. "Byl bych naivní, kdybych si myslel, že jeden zápas smaže vše, co se stalo na mistrovství světa. Bude to dlouhý proces a rehabilitovat se můžeme jen na příštím turnaji (ME 2020)," dodal Löw.