Telefonáty z Chelsea musely počkat, Čech se věnoval dětem ve své fotbalové škole

„Sami jsme překvapeni, jaký zájem je rok co rok o mou školu. Když jsme před čtrnácti lety s touto myšlenkou přišli, netušili jsme, jak dlouho bude fungovat. A teď se scházíme počtrnácté. A já jsem tady také počtrnácté, protože ani jeden ročník jsem nevynechal. Vždyť děcka sem přijíždí z celého světa nejen proto, že je baví fotbal, ale i proto, že se chtějí se mnou setkat," pochlubil se nový sportovní ředitel londýnské Chelsea, že ani jednou neabsentoval.

„S tím ředitelem zatím pozor. Až do neděle mám smlouvu v Arsenalu, takže jsem pořád profesionálním fotbalistou. V Cobhamu otevřu dveře kanceláře až v pondělí," smál se brankářský důchodce Petr Čech, kterému v Nymburce pochopitelně pomáhá řada asistentů.

Petr Čech během své letní fotbalové školy v Nymburku.

Vlastimil Vacek, Právo

I někdejší gólman pražských Bohemians a československé reprezentace Zdeněk Hruška mezi nimi je. „Potím se tady s dívkami a kluky, kteří se chtějí naučit brankářskému řemeslu. Přijelo jich tentokrát mnohem víc než v minulých letech, takže jsme v jednom kole. Jsou tady i mladí Američané, Rusové, kluk z Nového Zélandu, kteří se v Petrovi shlédli a jednou by chtěli být jako on," vykládal legendární gólman z nejslavnější éry Klokanů.

Čech mezitím střídal hřiště a skupiny kluků a holek, aby si s každým družstvem zahrál, předvedl pár fíglů, poradil, co mají dělat, až se na ně bude řídit nový Rooney...

„Ten byl nejnepříjemnější ze všech útočníků, proti kterým jsem během kariéry chytal. Každého jsem měl trochu přečteného, jen s ním to bylo těžké, protože člověk nikdy dopředu nevěděl, co provede s balonem," stačil přitom zavzpomínat na léta strávená v Premier League a světovém fotbale. A protože jeden z jeho malých spoluhráčů právě v zápase na dvě brány vstřelil gól, hned se k němu shýbl a navzájem si plácli do dlaní. Tak, jako se to ve velkém fotbale mezi velkými playery dělá.

Petr Čech už počtrnácté předával své zkušenosti dětem.

„Mohli jsme se sice i letos uchýlit na pražský Strahov, ale tam bychom měli k dispozici jen jedno či dvě hřiště. Fotbalové soutěže začínají mnohem dřív než v minulosti, takže Sparta svůj areál využívá stále intenzivněji. A protože se letos do mé školy přihlásilo pětadevadesát děti, vybrali jsme Nymburk. Spousta travnatých hřišť, všechno na jednom místě, perfektní zázemí," liboval si na výběrem nové lokality.

I devítiletý Jan Suchan, který pobyt ve fotbalové škole Petra Čech vyhrál v čtenářské soutěži Práva, do Nymburka přijel. „Brankář tedy ze mě nikdy nebude. Hraju obránce a do brány mi to neláká, ale super že jsem tady. A stejně super, že jsem se potkal s Petrem Čechem," chrlil ze sebe klučina ze Studénky.

U Čechových asistentů mezitím vytrvale vyzváněl mobil, který si k nim dal do úschovy. A textovky cinkaly také ostošest. Z Londýna, samozřejmě. Z Chelsea, pochopitelně...

„Na účet za telefon se snad na konci měsíce raději ani nepodívám," smál se Čech, když odpolední trénink dětí skončil a on s mobilem u ucha špacíroval po nymburské trávě sem a tam.

Petr Čech během své tradiční fotbalové školy.

„Do práce nastupuju sice až v pondělí, ale některé věci prostě nepočkají," omlouval se, že musí s lidmi z Chelsea řešit ještě před nástupem do funkce spoustu úkolů.

„Mám možnost ovlivnit veškeré fotbalové věci v klubu. Vynikající možnost, jak se realizovat," pochvaloval si, že našel uplatnění, o němž snil. „Těžko jsem mohl zůstat v Arsenalu, kde před rokem vyměnili trenéra a celý jeho ansámbl u prvního mužstva. A dělat třetího asistenta druhému asistentovi u Gunners jsem nechtěl. Od Chelsea jsem dostal nejzajímavější nabídku s největší odpovědností," potvrzoval, že se nerozmýšlel ani chvíli, když přišla výzva ze Stamford Bridge.

Teď tedy bude společně s ruským majitelem Abramovičem a celou generalitou Blues hledat a vybírat nového trenéra. „Samozřejmě že do toho mám a budu mít co mluvit," ukázal Čech významně na telefon a raději ho ukryl do kapsy, aby snad z displeje nepronikla na světlo světa informace, kdo figuruje na seznamu trenérských kandidátů nejvýš a s kým vede Chelsea nejintenzivnější jednání.

„Jen Lampard to tedy rozhodně není. Trenérů je na naší listině hodně," prohodil a vydal se za dětmi.