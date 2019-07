Unikátní fotbalový žebříček vede Manchester City, United propadají. A co české kluby?

To snad ne! Fotbalový Manchester United nevěří vlastním očím. Počítačoví experti ze společnosti FiveThirtyEight zařadili ve svém žebříku týmů slavný klub až na 34. místo. Před Rudými ďábly jsou podle výsledků počítačového výzkumu například španělský Eibar, švýcarský Young Boys Bern či třeba Everton. Hodnocení vede Manchester City, nejlepším z českých týmů je Plzeň na 103. místě.

Analytici ze zmíněné společnosti vytvořili díky zadaným datům index síly jednotlivých mužstev. Podle nasbíraných dat vyhodnotili, jak může být tým úspěšný proti imaginárnímu průměrnému soupeři na neutrálním hřišti - kolik gólů mu nastřílí a kolik branek inkasuje. A tohle vysvědčení pro chlapíky z Old Trafford nedopadlo dobře. Pokud by se měly prognózy expertů naplnit, měli by být Rudí ďáblové v pozoru.

V žebříčku klubů se totiž umístili až ve čtvrté desítce a lépe jsou na tom třeba bundesligový Hoffenheim, španělský Eibar a dokonce i rival z Premier League - Everton. Co je pro tým z Old Trafford ještě bolestnější? První místo patří Manchesteru City, třetí je Liverpool a Chelsea pátá. Mezi anglickou elitu se dokázal vklínit jen druhý Bayern Mnichov a čtvrtá Barcelona. Šestý je pak francouzský PSG. Překvapením je až patnáctá příčka italského suveréna Juventusu Turín.

Žebříček nezapomíná ani na české týmy. Plzeň figuruje v žebříčku na 103. místě, úřadující mistři z Edenu jsou na 156. příčce, Jablonec je o pět míst za Slavií.