Skvělý start! Sparta se Slavií vyzrály na Turky

Nejslavnější pražské kluby - Sparta a Slavia - vykročily vítězně do devátého ročníku CEE Cupu, fotbalového turnaje pro hráče do 19 let. Sparta ve svém tréninkovém centru porazila Besiktas 3:1, slávisté na sousedním stadionu Evžena Rošického zdolali Altinordu 1:0.