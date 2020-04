Kluci, jsem pozitivní... Na spoluhráče dopadla neúprosná zpráva

Získali primát, o který žádný klub nestojí. Už i MLS má prvního fotbalistu nakaženého koronavirem. Jde o nejmenovaného hráče Philadelphie Union. „Bohužel, informace je pravdivá. Jeden z mých spoluhráčů se nakazil. Nemůžeme trénovat na stadionu. Zůstáváme doma a uvidíme, co bude dál,“ potvrzuje slovenský juniorský reprezentant Matej Oravec (22).

Má pech. V zimě zamířil z Dunajské Stredy za oceán, ale na svůj první soutěžní zápas v MLS stále čeká. Nejdříve ho přibrzdily zdravotní problémy, pak se soutěž zastavila kvůli pandemii.

Obránce, případně defenzivní záložník, má teď stejně jiné starosti. O zdraví své a přítelkyně Laury.

„Jsme zdraví a vše je v pořádku. Naštěstí se nám koronavirus vyhýbá," hlásí Matej Oravec v rozhovoru pro slovenský deník Šport.

„Prvního dubna nám spoluhráč napsal do hráčské skupiny: ‚Kluci, pozitivně mě testovali...' Řekl nám, abychom zůstali zdraví a že se máme zdržovat doma a snad bude vše v pořádku. Okamžitě mu všichni začali psát, ať se vyléčí a ať je co nejdříve v pořádku," líčí 22letý trnavský odchovanec.

„Z klubu nám řekli, že máme zůstat doma a nemusíme jít na testy, protože uběhly dva týdny, odkdy jsme se s ním naposledy setkali. Dostali jsme další instrukce a teď čekáme, co bude dál."

Nemoc má u spoluhráče lehčí průběh. „Naštěstí se u něj projevily jen prvotní příznaky. Rychle ho začali léčit. Říkal nám, že nemusel jít ani do nemocnice, ale uzdravuje se doma. Zatím je vše v pohodě," kvituje Oravec.

Lhostejnost v USA ho zlobí

V Major League Soccer působí i český útočník Zdeněk Ondrášek v Dallasu a před pár dny si postěžoval, že lidem v USA je koronavirus víceméně jedno a z přístupu Američanů je zklamaný.

Slovenský kolega s ním zcela souhlasí. Také Oravec si myslí, že v USA by mohli nákazu brát podstatně zodpovědněji.

„Reakci Američanů vůbec nechápu. Čísla se stále zvyšují a zatím nepociťuji výrazné změny. Vím, že prezident Donald Trump prohlásil, že USA investují miliardy do boje s nákazou. Stále jsou však obchody otevřené, akorát restaurace zavřely. Režim se příliš nezměnil ve srovnání s předchozími týdny. Uvidíme, jestli dojde k dalším opatřením. Myslím, že je to otázka času vzhledem k vývoji situace a možná se dočkáme ještě přísnějších restrikcí než na Slovensku," kroutí hlavou.

„Lhostejnost v USA mě zlobí. Vidím, jak to vypadá v Evropě... Koronavirus není žádná legrace a tady ho berou velmi na lehkou váhu. S tím nic nenaděláme. My jsme doma a věříme, že to přejde," doufá Oravec.