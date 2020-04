Neskutečné! Čína ohromí svět fotbalovým stadionem snů, který nemá obdoby

Když se na virtuální snímky budoucího stadionu, na kterém bude své domácí zápasy hrát osminásobný čínský šampion Kuang-čou Evergrande, podíváte, asi jen těžko vás ten pohled nechá lhostejným.

Střecha fotbalového chrámu budoucnosti je vystavěna ve tvaru lotosového květu podle přezdívky jihočínské metropole, pojmout by měl přes sto tisíc fanoušků a stát bude neuvěřitelných 40 miliard korun! První zápas by se zde měl odehrát již v roce 2022, a ani tento šibeniční termín není v čínských možnostech nic nemožného.

Takto by měl vypadat nvý čínský stadion

Nový stánek by měl být aspoň na čas co do kapacity větší než slavný Camp Nou, ovšem možná ne na dlouho. I vedení Barcelony totiž plánuje rekonstrukci svého chrámu, jehož kapacita by se měla navýšit na 105 tisíc fanoušků.

Tím plány čínské vlády na propagaci fotbalu rozhodně nekončí. Po celé zemi by v následujících letech měly vyrůst další stadiony s podobnými ambicemi.

Neskutečný pohled na plány nového čínského stadionu

