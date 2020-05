Američany varoval, vysmívali se mu. Teď na Ondráška v Dallasu volají policii!

„Připravujeme se sami, kondiční trenér nám vždycky večer posílá tréninkovou náplň na další den. Občas se ale s klukama sejdeme. Ve dvou, ve třech si trochu zakopeme. V parcích nebo na nějakém menším hřišti. Někteří lidé, když nás vidí, volají policii. Přijede a vyhodí nás," říká Ondráček.

Přitom ještě před pár týdny, v době, kdy už v Evropě zuřila pandemie, mu mnozí místní lidé spílali. Reagovali negativně na jeho příspěvek na sociální síti, v němž se pozastavoval nad chováním těch, kteří si v klidu v parcích pořádali pikniky.

„Udělal jsem několik fotek a dal je na Instagram. Pod fotku jsem napsal, že takhle souboj s koronavirem nemůžeme vyhrát. Jeden pán mi odpověděl, že asi neznám americkou svobodu. A jestli se mi to nelíbí, ať jedu domů. Chápu, americká svoboda, ok. Jenže současná situace není o americké svobodě, tohle je o zdraví, o bezpečnosti celého světa," podotýká Ondrášek.

Český útočník Zdeněk Ondrášek oslavuje vítězný gól na 2:1 během utkání kvalifikace ME 2020 s Anglií.

Vlastimil Vacek, Právo

Teď svítá naděje, že se situace v Dallasu zlepší. O víkendu se při společném týmovém videu dozvěděl, že vláda Texasu zvažuje během května otevřít pětadvacet procent podniků a objektů. Včetně hřišť.

„Budeme moct trénovat ve čtyřech. Kustod mi říkal, jak tréninky budou probíhat. V každém rohu hřiště bude jeden hráč, trenér je bude koučovat ze středového kruhu. Ale pořád lepší, když můžete být na hřišti, na trávě než být zavřený doma. Takže omezené tréninky považuju za velké plus," uvádí populární Kobra, autor vítězné trefy v podzimní kvalifikaci s Anglií.

Fotbalisté české reprezentace Jakub Jankto, Zdeněk Ondrášek, Alex Král, Lukáš Masopust a Jan Bořil oslavují gól během duelu s Kosovem.

Vlastimil Vacek, Právo

Nad pokračováním americké profesionální ligy (MLS) ale visí poměrně velký otazník. Zámořská soutěž má totiž oproti nejlepším evropským ligám zásadní nevýhodu. Pokud se Premier League, bundesliga nebo Serie A budou hrát bez diváků, z televizních práv i tak vygenerují obrovské peníze. I menší kluby z nich můžou žít. V USA tomu tak není. „Majitelé klubů tvrdí, že ligu hrát chtějí, ale ne bez diváků. Protože pro ně je bez příjmů ze vstupného projekt nevýdělečný. Kluci z týmu se účastnili videokonference se zástupci klubu i celé ligy. Je z nich cítit, že je zájem pokračovat, ale musí se pro majitele najít rozumné východisko," popisuje Ondrášek.

Ve Spojených státech je sportem číslo jedna americký fotbal. Pak basketbal, hokej, baseball. Až za nimi je klasický fotbal. „Objevují se spekuluje, že by mohl nastat takzvaný lockout. Majitelé zavřou účty, nebude se hrát," připouští 31letý útočník.

Nakolik takový scénář hrozí? „Spoluhráči říkají, že jde o úplně poslední možnost. Americká liga se rozvíjí dlouhý čas, pokud by ji zavřeli, ztratili by spoustu let budování. Všichni jsou v očekávání," dodává Ondrášek, který do nové sezony vstoupil skvěle, trefil se v obou úvodních zápasech. Dostane šanci svoji bilanci v tomto ročníku MLS rozšířit?

Každopádně v Dallasu chce vydržet až do příštího roku. „Nečekám, že po sezoně, kterou prosedím doma, budu mít nějaké nabídky. Chtěl bych v Dallasu zůstat minimálně do příštího léta," uzavírá Ondrášek.