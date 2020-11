Dojemný vzkaz legendě! I kdybych hrál milion let, stejně budete nejlepší, napsal Messi

Lionel Messi je prostě hvězda se vším všudy. Rivalitu hodil za hlavu a v těžké chvíli podpořil svého slavného krajana. Diegu Maradonovi, který krátce po oslavě šedesátých narozenin podstoupil operaci kvůli krvácení do mozku, složil poklonu a vyjádřil mu podporu. „Diego, já i moje rodina vám držíme palce a přejeme hodně sil. Všichni chceme vidět, ať jste co nejdříve v pořádku. Ze srdce vás objímáme," napsala hvězda Barcelony na sociálních sítích.

Třiatřicetiletý Messi je v Argentině často pod palbou kritiky s tím, že v klubových barvách v Barceloně sice posbíral řadu úspěchů, stejně tak má ve sbírce trofejí celou řadu individuálních ocenění a to včetně šesti Zlatých míčů, jenže když dojde na národní tým Argentiny, na zisk poháru se pořád marně čeká. Za vzor je mu dáván právě Diego Maradona, který dovedl Argentinu až na vrchol - k titulu mistrů světa.

Messi teď v těžké chvíli sám připomněl, že je Maradona i pro něj ikonou. „I kdybych hrál milion let, nikdy bych se k Maradonovi nepřiblížil. To ani není možné. On je největším fotbalistou, jaký kdy byl," složil legendárnímu krajanovi poklonu. Pod jeho vedením hrál na MS v roce 2010.

Šedesátiletý Maradona byl v pondělí přijat do nemocnice Ipensa v argentinské La Platě poté, co trpěl dehydratací. Poté byl převezen na kliniku Olivos v Buenos Aries, kde podstoupil operaci kvůli krvácení do mozku. Podle vyjádření neurochirurga a osobního lékaře slavného fotbalisty Leopolda Luqueho byla operace úspěšná a Maradona se nyní zotavuje v nemocnici.

„Diego snášel operaci výborně a vede si velmi dobře. Hematom se povedlo odstranit, vše vypadá nadějně. Vše budeme dál pozorně sledovat. Operace nebyla složitá, ale všichni si musíme uvědomit, že i tak to byla prostě operace mozku," konstatoval lékař.

Optimisticky mluvil o Maradonově zdravotním stavu jeho právník Matias Morla. "Poslední lékařská zpráva byla vynikající. Zůstaňme silní a překonáme to," řekl Morla.

Na Kubu se léčit nepojede

Zároveň popřel spekulace médií, že se jeden z nejlepších fotbalistů historie vydá na zotavenou na Kubu či do Venezuely, což jsou země, k nimž má blízký vztah. Na Kubě strávil Maradona na začátku tohoto století několik let, když se zbavoval drogové závislosti.

"Diego miluje Kubu, včera jsem o něm mluvil se synem Fidela Castra. Venezuela a Kuba jsou spřátelené národy, ale Diego je myšlenkami se svou Gimnasií," uvedl Morla s narážkou na klub Gymnasia y Esgrima z La Plata, který Maradona od loňského září trénuje.