Řepka na Strahov nemíří, ale umí si tam představit Fouska i Šmicra

Jedenáct let pracoval Rudolf Řepka ve funkci generálního sekretáře nejprve Českomoravského fotbalového svazu a poté Fotbalové asociace ČR. Působil v komisích UEFA, například té disciplinární, a jezdil na pohárové i mezistátní zápasy jako delegát. Po čtrnácti letech se vrací do FK Teplice, kde svoji kariéru ve velkém fotbale začal. Rozhodně ale neopouští pozici jednoho z lídrů platformy Fevoluce, která chce očistit český fotbal, jak řekl v rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Jste jedním z lídrů platformy Fevoluce, která bojuje za očistu českého fotbalu. Znamená to, že návratem do funkce ředitele FK Teplice ji opouštíte?

Určitě ne! Kluky, s nimiž jsme to začali, ve štychu rozhodně nenechám. S Teplicemi, které daly jasně najevo svoji podporu změnám v českém fotbale, jsem se domluvil, že od 1. března nastoupím do funkce ředitele, ale už 25. února budu kandidovat na valné hromadě okresního fotbalového svazu do funkce předsedy. Na mých postojích se nic nemění, změny chci zahájit konkrétně na OFS v Teplicích a dál Fevoluci pomáhat. Vedení klubu mě v tom podporuje.

Spousta lidí ve fotbale vás považuje za jednoho z kandidátů na funkci předsedy FAČR...

Rovnou říkám, že na předsedu FAČR kandidovat nebudu. Jedenáct let jsem byl generálním sekretářem, pracoval v komisích UEFA, například v disciplinární, byl jsem delegátem UEFA, než mě vedení FAČR odvolalo, na jaře bych jezdil na zápasy Ligy mistrů i té Evropské. Rozhodně jsem na Strahov nezanevřel, ale tuhle ambici opravdu nemám. Uměl bych si představit členství ve výkonném výboru. O jiných funkcích na FAČR nepřemýšlím, plně se věnuji práci v klubu, a pokud budu zvolen, na okrese.

Budete objíždět i jiné valné hromady?

To si dost dobře neumím představit. Na jednu nás pozvali, ale jinak zástupce Fevoluce nemusejí na jednání pustit.

Uměl byste si představit spolupráci s Petrem Fouskem, který zvažuje kandidaturu na předsedu FAČR?

Známe se léta. Tím, že se nevidím na Strahově, je obzor spolupráce užší, ale pro mne je představitelná. Fevoluce mu nabídla podporu, pokud bude kandidovat na předsedu. Mluvili jsme o tom spolu, Vláďa Šmicer dokonce několikrát. Petr se zatím konkrétně nevyjádřil.

Dovedl byste si ve funkci předsedy FAČR představit někoho z bývalých reprezentantů, například Vladimíra Šmicra, který je ve Fevoluci velmi aktivní, nebo dokonce Pavla Nedvěda či Petra Čecha?

Vláďu Šmicra určitě ano! Co se týká Pavla Nedvěda nebo Petra Čecha, tak jistě také. Mají navíc bohaté zkušenosti z funkcionaření ve velkých klubech, jsou po Evropě známí jako vynikající fotbalisté a nyní i funkcionáři. Ale v jejich případě to nevidím na letošní valné hromadě reálně. S Pavlem Nedvědem jsem o této možnosti mluvil už v minulosti, řekl, že 2021 je pro něj brzy, za čtyři roky že by to zvažoval. Ale má výbornou pozici v Juventusu, určitě nebude spěchat, i když českému fotbalu by moc pomohl. O Petrovi Čechovi platí prakticky totéž. S ním jsem o tom nemluvil, ale také bych si ho jako šéfa českého fotbalu uměl představit. Teď má dobrou práci v Chelsea. Vidím to nyní jako zavřené, ale časem... Teď je nejreálnější Šmíca.