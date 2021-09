Baníku bych k jubileu přál nový stadion, svěřil se majitel klubu Václav Brabec

Před pěti lety koupil podnikatel Václav Brabec Baník ve zuboženém stavu. Pozvedl jej ze druhé ligy a v aktuální sezoně, v niž sportovní fenomén z Ostravy oslaví sto let, by rád klub dostal zpátky do evropských pohárů. Oslavy kulatého výročí začaly v tomto týdnu a skončí v září roku 2022 velkolepým festivalem na Slezskoostravském hradě. „Před začátkem této sezony jsme avizovali, že chceme hrát ve vrchních patrech tabulky. Mám Baník pro to, abych ho posunul. A minimálním cílem by měly být poháry. Sníme o nich, chceme je, bylo by to krásné vyvrcholení,“ říká 55letý Brabec.

Vnímáte to taky tak, že nejhezčím dárkem k oslavám by byl nějaký sportovní úspěch?

Bylo by to hezké. Když jsem vstupoval do Baníku, tak jsem věděl, že nás za pět let čekají oslavy a že by bylo krásné dosáhnout nějakého úspěchu.

Baník bude slavit stoleté výročí celý rok. Jaké to budou oslavy?

Věřím, že velkolepé. Chceme si to užít, protože sta let se jen tak někdo nedožije. Doufáme, že Baník bude věčný. Oslavných akcí bude několik, to znamená několik důvodů se napít a Baník zapít. Vyvrcholení v podobě dvoudenního festivalu na Slezskoostravském hradě bude opravdu zajímavé. Rádi bychom tam postavili repliku restaurace U Dubu, kde signatáři Baník 8. září 1922 založili. Budou tam akce pro rodiny s dětmi, kde si chlap může odskočit na pivo. Dokážu se vžít do toho, že tam půjdu, dám si pivo a zamyslím se nad tím, že tady to vše před sto lety vzniklo.

Oslavy zahájila akce na Prokešově náměstí v Ostravě, součástí byla autogramiáda současných i bývalých fotbalistů Baníku

Jiří Tomaškovič, Právo

Použil jste slovo velkolepé. Je to i nákladná záležitost?

Samozřejmě je. Čeká nás několik akcí, včetně výstavy Baník Expo, což je asi nejdražší položka, protože tam platíte pronájem prostor v Dolní oblasti Vítkovic. I ta dvoudenní oslava bude něco stát, jelikož umělci také nejsou zadarmo. A to můžu říct, že tam bude minimálně top pět kapel z České republiky, převážně odsud. Ten pátek bude spíše rockový pro ultras a v sobotu hudebníci a kapely, které mají nějaký vztah k Baníku. Například Jarek Nohavica. Ale zrovna ten moc nákladný nebude. (smích)

Co byste Baníku popřál?

Nový fotbalový stadion. Je to mé osobní přání Baníku, ale je strašně složité ho naplnit. Baník je tak velký klub se širokou škálou fanoušků, že by si svůj vlastní, zdůrazňuju fotbalový stadion, zasloužil.

Je to jen přání?

Budu pro to něco dělat, ale je to běh na dlouhou trať.

Má to nějaký vývoj?

O novém stadionu se mluví od chvíle, kdy se Bazaly prodaly městu. Od té doby chátraly. Až v posledních letech se město rozhodlo postavit tam tréninkové centrum mládeže. A to je za mě škoda. Sehnat nyní pozemek, kde by nový stadion mohl vyrůst, je složité. Pozemek byl vyhlédnutý ve Svinově. Byl jsem se na něj dívat, ale je to vedle hřbitova, musel by se udělat přivaděč z Rudné... Není to otázka let, ale spíš desetiletí.

Máte tip, kde byste nový stadion Baníku viděl?

Mám, ale nebudu ho říkat.

Zapojí se do oslav Milan Baroš?

Psal jsem si s ním, vím, že zvažuje rozlučku, kterou kvůli covidu neudělal. Ale ani teď ještě nemůžeme úplně zaplnit stadion a dělat to pro tři nebo pět tisíc lidí asi nemá smysl. Jak se rozhodne, bude na něm. Je to jeho rozlučka, byli bychom rádi, kdybychom to do těch oslav mohli zakomponovat. Ta myšlenka tam je, ale mám obavy, aby nám ty oslavy covid nezkazil.

Třicátého října hrajete doma se Spartou a Milan Baroš má o dva dny dříve čtyřicátiny, oslava se plánuje?

Doufám, že ne s hráči (smích). Věřím, že Milan na tom zápase bude, dobře si pamatuju tuším jeho poslední domácí zápas proti Spartě, kdy jsme vyhráli 3:2 a dával v 84. minutě gól. Strašně se mi líbilo, že se vůbec nedíval na rozhodčího, bylo mu to jedno oběhl celý stadion s rukou u ucha. To bylo moc hezké. Bylo by fajn, kdyby se něco s tou Spartou, s naším odvěkým rivalem, uskutečnilo, ale nevím. Je to daleko, teď se soustředíme na Teplice.

Rozhodli jste se v tak významné sezoně ponechat u týmu nezkušeného trenéra Ondřeje Smetanu. Co vás k tomu vedlo? Nebo jste to nechal na sportovním úseku?

Do toho, jestli trenéra vyměnit, nebo jakého přivést, samozřejmě mluvím. A mám za to i odpovědnost. Ale je velice složité říct tohle je dobrý trenér, a tohle je špatný. Důležité jsou výsledky. A který trenér je má? Je tady Trpišovský, výborný trenér, Pavel Vrba, výborný trenér. Jsou i další, ale mnoho jich přešlo do jiného klubu a ty výsledky neměli. Když jsme odvolali Luboše Kozla, tak jsme hledali náhradu a měli jsme ji hned v béčku. Ondra Smetana je velmi oblíbený člověk v klubu, tak jsme mu tu šanci dali. A výkony pod ním nebyly špatné. Má výbornou startovní čáru v trenérské kariéře. Začíná, ale zatím se mu daří a budeme se všichni modlit, aby to bylo co nejdéle. Trenéra dělají výsledky. Může hrát krásný, kombinační fotbal, ale pak když čtyřikrát pětkrát prohrajeme, ty myšlenky povedou k tomu, že se budeme poohlížet po někom jiném. To tak je ve fotbalovém prostředí.

Už nebudete říkat, že jste trenérovi slíbil čas, aby se ukázal a ten mu dáte?

Ano, když jsme přiváděli Luboše Kozla, tak jsem mu ten čas dát chtěl. Poprosil jsem fanoušky, aby mu tu šanci dali. Celá široká odborná veřejnost ten krok, že jsme přivedli Luboše Kozla, hodnotila velmi kladně. Byli jsme polití optimismem, jak to všechno dobře půjde a vidíte... Je to fotbal. Nesedlo si to.

Bylo těžké bylo dát šanci nezkušenému trenérovi?

Nebylo to těžké. I já jsme nezkušený, tak mi to zas tak velký problém nedělalo. Kolikrát jsem přemýšlel, jestli by se něco změnilo, kdybych si tam šel stopnout já. Na zápas na dva. Zavolal bych si dva staré hráče, abychom si řekli, jak budeme hrát. Možná se z toho leckdy dělá moc velká věda. I daleko zkušenější trenéři vyhořeli.

Jste spokojen se začátkem sezony?

Až na Slavii (0:4), tam jsme vyhořeli. Ale nelze pořád vyhrávat, jsme spokojeni. Ano, mohlo to být malinko lepší, mohli jsme vyhrát v Jablonci. Celkově si to však sedlo, v kabině panuje dobrá atmosféra. Máme široký kádr a snad i trenéra, který ví, co dělá. Doufáme, že se budeme pohybovat nahoře.

Jak osobně snášíte takový výprask, jako jste dostali na Slavii?

Hůř bych to prožíval se Spartou, ale byla to velká prohra. Jeli jsme tam trochu natěšeni, byli jsme v dobré fazoně, v dobrém rozpoložení, sebevědomí a... Nevím, je to klišé, že se kluci před Průhonicemi... Víte co... Lekli, zalekli, nevím. Ten výkon byl špatný, báli se, nechodili do toho jako doma. Slavie se od nás zase odrazila.

Takže tomu pořád ještě něco chybí?

Samozřejmě chybí tomu leccos mentálně, kvalita kádru. Podívejte se na kádr Slavie, to se nedá srovnat, to je všechno krát deset.

Chybí i srovnatelné ekonomické zázemí?

Musel bych mít čínský budget a čas. Pak bych se s těmi stovkami miliónů, možná miliard pustil do toho kolotoče a možná by pak přijel nějaký klub z Čech a my bychom ho porazili 4:0. Ale tím nechci náš výkon na Slavii omlouvat, byl špatný, kluci byli zaleknutí. Doufejme, že se z toho otřepali a v Teplicích vyhrajeme.