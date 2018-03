Sparťan Stanciu si formu přenesl do národního týmu

Stanciu začal utkání na lavičce a do hry se dostal po hodině hry hned poté, co Tomer Hemed poslal Izrael do vedení. Sparťanský záložník už po třech minutách na trávníku předvedl parádu, zhruba 30 metrů od branky se zbavil obránce a skvělou ranou do šibenice srovnal.

Rumuni pak sedm minut před koncem dokonali obrat, poté co George Tucudean utekl obraně a přeloboval brankáře.

K výhře přispěl i brankář Sparty Florin Nita. Za Izrael na 68 minut nastoupil jejich klubový spoluhráč Tal Ben Chaim, ale ve svých dvou šancích za bezbrankového stavu Nitu nepřekonal.