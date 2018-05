Fotbal chystá změny. Bude se hrát malé mistrovství světa?

Předseda světové fotbalové federace FIFA Gianni Infantino navrhuje od roku 2021 vznik nového turnaje pro osm zemí. Jakési malé mistrovství světa by se hrálo každý lichý rok na podzim a nahradilo by stávající Pohár FIFA, který je tradiční generálkou na světový šampionát.

Podle agentury Reuters Infantino rozeslal svůj návrh členům výkonného výboru FIFA a federacím jednotlivých kontinentů. Turnaj označovaný jako Final 8 by byl vyvrcholením plánované globální Ligy národů.

Pod stejným názvem se na podzim začne hrát nová soutěž UEFA, která v Evropě do velké míry nahradí stávající přípravné zápasy a nabídne možnost dodatečně se kvalifikovat na mistrovství Evropy. Podobný model zavedla federace CONCACAF, která řídí region Severní a Střední Ameriky a Karibik.

Účastníci navrhovaného turnaje by vzešli právě ze soutěží jednotlivých kontinentů, takže by Ligu národů zřejmě museli zavést všude po světě. Z dopisů není jasné, kolik míst by každý z regionů dostal.

Podle Infantina skupina solidních a vážných investorů slibuje poskytnout 25 miliard dolarů (532 miliard korun) na nový turnaj v kombinaci s upravenou verzí mistrovství světa. Předseda FIFA je velkým zastáncem rozšíření počtu účastníků šampionátu ze stávajících 32 na 48 už od roku 2022, podle původního plánu měla změna začít platit až o čtyři roky později.