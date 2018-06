Barcelona, Liverpool, elita z Německa... Giganti skloňují jméno českého brankáře

Zatímco rodák z Hlučína vyrazil v minulém týdnu po přípravném utkání české fotbalové reprezentace s Nigérií, v němž čistým kontem v druhém poločase přispěl k triumfu 1:0, na dovolenou do Řecka, jeho jméno se přetřásá ve spojením s fotbalovými giganty.

Už minulý týden španělská média přišla s informací, že katalánský velkoklub sídlící na Camp Nou si vyhlédl jako posilu borce, jenž dotáhl v předminulé sezóně Slavii Praha k titulu. Tamní žurnalisté přitom nijak neskrývali, že jde zejména o posilu na lavičku. Jedničkou v Barceloně je Němec Marc André ter Stegen, ale klub chce mít pro případ zdravotních trablů či zápasového přetížení stejně kvalitní náhradu, což by prý Pavlenka nepochybně splňoval.

Mnohem zajímavější by však pro českého brankáře byl případný přesun do Liverpoolu, který hledá novou jedničku poté, co čtyřiadvacetiletý Loris Karius zbabral finále Ligy mistrů a Angličané i kvůli dvěma jeho chybám v posledním duelu nejprestižnější klubové soutěže Evropy podlehli Realu Madrid.

Bezprostředně po zápase sice německý trenér Jürgen Klopp ujišťoval, že krajana mezi tyčemi podrží, vedení však záhy začalo hledal novou jedničku. A není žádným tajemstvím, že se inspirovalo i Petrem Čechem, neboť současná brémská jednička podle všeho splňuje bezezbytku požadavky kladené na gólmany v Premier League.

Spojení Pavlenkova jména s Barcelonou a Liverpoolem nepochybně není náhodné. Podle zákulisních informací dostal český brankář nabídky k transferu i od lépe situovaných klubů v Německu, když tamní manažeři viděli schopnosti rodáka z Hlučína tasit skvostné zákroky v klíčových okamžicích i při enormním tlaku.