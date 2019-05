Všichni proti Baníku! Z výhry Slavie by těžil Liberec, Jablonec i Sparta. Držíme palce, přiznávají rivalové

Svým způsobem jde o unikum. „Je to určitě nová situace v tom, kolika klubů v návaznosti na ligu se finále poháru týká," souhlasí fotbalový expert Ladislav Škorpil.

Motivace Libereckých je jasná. V posledním kole budou na dálku bojovat s Ostravou o pátou příčku, která však bude zaručovat předkolo Evropské ligy jen v případě dnešní prohry Baníku v Olomouci. Jestliže uspěje slezský celek, šance Severočechů na evropské poháry definitivně zhasne.

Brankář Slovan Liberec Filip Nguyen.

Vlastimil Vacek, Právo

Nguyen: Fandím Slavii

„Samozřejmě fandím Slavii, protože nám může pomoci do pohárové Evropy," konstatuje liberecký gólman Filip Nguyen. „Ale pak ještě musím fandit Plzni v posledním kole a my musíme v Jablonci vyhrát," dodává. Slovan totiž potřebuje v posledním kole uhrát více bodů než Baník na západě Čech.

„Je jasné, že budu držet palce Slavii. Doufám, že vyhraje a pomůže nám, abychom ještě v Jablonci mohli zabojovat o evropské umístění. A za druhé je ve Slavii Honza Nezmar plus další hráči, kteří mají liberecké kořeny," zmiňuje liberecký trenér Zsolt Hornyák.

Jeho tým se ve skupině o titul utkal v krátké době s oběma finalisty, větší šance dává pražskému celku. „Pochopitelně pohár je jiný než liga. Myslím, že nastoupí i Milan Baroš, který se právě na tenhle zápas dlouho šetřil. Výkonnostně to sice nebude rozhodující, ale pro Ostravu bude důležitý svou přítomností na hřišti. Nicméně Slavia má tak silný a kvalitní kádr, jsou tak rozběhnutí a motivace získat double je tak velká, že to zvládnou," dodává Hornyák.

Zleva Ondřej Zahustel ze Sparty a Eduard Sobol z Jablonce.

Ondřej Deml, ČTK

Doufá i Jablonec

Hodně může získat i v lize čtvrtý Jablonec. Double týmu Jindřicha Trpišovského mu definitivně zajistí předkolo EL a vyhnutí se případnému ošidnému kvalifikačnímu utkání s vítězem skupiny o Evropskou ligu.

„Doufáme, že ve středu vyhraje Slavia a nebudeme muset čekat další týden na zápas s týmem z prostřední skupiny," přeje si úspěch novopečeného mistra i v domácím poháru jablonecký kouč Petr Rada.

A do třetice profitovat z úspěchu velkého rivala může i Sparta, která by se mohla kvalifikovat přímo do hlavní fáze Evropské ligy a vyhnout se předkolům, jež v posledních letech znamenaly pro Spartu zklamání.

Zleva Václav Procházka z Baníku a Aleš Nešický z Liberce v utkání nejvyšší soutěže.

Vladimir Pryček, ČTK

"Takový scénář se úplně nabízí. Ne, že bychom jim přímo fandili, ale byli bychom rádi, kdyby tak všechno dopadlo a mohli jsme jít rovnou do skupiny," přeje si trenér Sparty Michal Horňák.

Letenští by však museli čekat ještě na splnění druhé podmínky. Ve finále Evropské ligy musí Arsenal zvítězit nad Chelsea. „Je jasné, že budeme takovému vývoji fandit. Potřebujeme Evropskou ligu. Jsme Sparta a chceme ji hrát," uzavírá obránce Costa.