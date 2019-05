Kapitán Zbrojovky Magera: Nevzdáváme se, jedeme do Příbrami vyhrát

„Na začátku zápasu jsme bohužel dvakrát zaspali. Chtělo to kamkoliv balon odkopnout. Před skoro devíti tisíci diváky však nešlo nic zabalit. Dodali nám energii, a my jsme v dalším průběhu ukázali naši sílu. Velká škoda toho smolného momentu v závěru. Zvlášť když chvíli předtím měl na druhé straně Přichystal na kopačce čtvrtý gól," stýská si Magera, který má pocit, že sudí Berka měl na jeho tým o něco přísnější metr. „Kdo utkání viděl, udělá si úsudek sám," tvrdí.

Je mu jasné, že postupová matematika hraje nyní při remíze 3:3 zcela jasně ve prospěch Příbramských, kteří budou mít v nedělní odvetě výhodu domácího prostředí. „Ale my nic rozhodně nevzdáváme. Pojedeme k nim s jednoznačným cílem vyhrát. Není to nereálné, vždyť jsme byli v některých pasážích lepším mužstvem," myslí si Magera.

Trenér Zbrojovky Pavel Šustr mu přitaká. „Zhruba dvacet minut nám trvalo, než jsme se zadaptovali na prvoligovou kvalitu a rychlost. Ale postupně jsme se zvedali. Výhra o gól by byla pochopitelně lepší, ale i tak uděláme všechno pro to, abychom v neděli náš postupový cíl naplnili," předsevzal si.

Rezek: Doma jsme silnější

Fotbalisté Příbrami sice litovali, že ještě do přestávky ztratili dvoubrankový náskok, ale přesto odjížděli domů spokojeni. „Bohužel jsme si neporadili s vysokými míči na Mageru. On i Škoda nám dělali značné problémy. Zaplaťpánbůh, že jsme v závěru dotlačili balon do sítě a odvezli si cennou plichtu. Doma jsme silnější, odvetu bychom měli zvládnout," domnívá se zkušený záložník Jan Rezek.

Zleva Peter Štepanovský z Brna a Jan Matoušek z Příbrami.

Dalibor Glück, ČTK

I jemu se zamlouvala výtečná atmosféra. „Myslím, že se muselo utkání líbil. Vždyť se hrál zajímavý fotbal a k vidění bylo šest branek," míní.

Podle příbramského kouče Romana Nádvorníka byla remíza spravedlivá. „My máme díky ní velmi dobrou výchozí pozici pro odvetný duel," je přesvědčený.

Vadí mu ale, že po dvou rychlých gólech vypadl jeho celek ze hry. „Podcenili jsme brněnské standardky, na které jsme se pečlivě připravovali. Před klukama ale smekám, že se za stavu 2:3 ještě zvedli a srovnali," cení si Nádvorník.