Slavia nalezla Faktor X. Na dresu nosí jmenovku Tecl

Ze záskoku klenotem. Nebýt zranění Mešanoviče, seděl by Stanislav Tecl při středečním finále fotbalového MOL Cupu na tribuně. Nejspíš by držel palce Jablonci, za který by kvůli hostování ze Slavie nemohl nastoupit. A nestal by se hrdinou zápasu, ve kterém dvěma góly přivál červenobílým triumf (3:1). Jenže sešívaní si ho v zimě stáhli, z původního záskoku je terno. Tecl je teď pro Pražany klíčovým útočníkem, na lavičku odsunul i kanonýra Milana Škodu.