Mahrízův rychlý gól vrátil Manchester City do čela anglické ligy

Na londýnském stadiónu Wembley, jehož trávník nesl zjevné stopy po nedělním utkání NFL v americkém fotbalu, se hosté dostali do vedení už v šesté minutě. Sterling pronikl po levé straně až k brankové čáře a jeho zpětnou přihrávku usměrnil do sítě Alžířan Mahríz. Gól poslal do nebe Vičajovi Srivadtanaprapchovi, tragicky zesnulému majiteli klubu z Leicesteru, za který v minulosti hrával.

Pátý celek tabulky Tottenham v lize vyhrál čtyři předchozí zápasy, ale tentokrát jeho útočné eso Kane nejprve přestřelil a pak si v sólu na branku hostů ukopl míč. V závěru skončila nad břevnem i Lamelova šance. Na druhé straně Lloris vychytal Mahríze a Sterling po změně stran nepropálil hrozen soupeřů před brankou.