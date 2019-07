Fotbalisté Karviné přivedli slovenského brankáře Hrdličku

Rodák z Bratislavy si v nejvyšší české soutěži dosud připsal pouze dva starty. Na konci ročníku 2006/07 si za Brno zachytal proti Mladé Boleslavi a Spartě. Působil také na Slovensku, Ukrajině, v Gruzii a Polsku. Naposledy hrál v Interu Bratislava, kde hostoval z Trenčína.

"Libor je zkušený gólman, který už má něco za sebou. K našim dvěma mladým nadějným brankářům jsme chtěli právě někoho zkušeného. Věříme, že pod vedením Braňa Rzeszota bude jejich spolupráce bez problémů klapat a Libor nám v nové sezoně pomůže," citoval klubový web sportovního ředitele Lubomíra Vlka.

Hrdlička: Česká liga má velmi dobrou kvalitu

Vedle Hrdličky jsou na soupisce třiadvacetiletý Martin Pastornický, který odchytal oba barážové zápasy proti Jihlavě, a o dva roky mladší Jiří Ciupa. Karvinou na počátku července opustil Martin Berkovec, který se upsal Žalgirisu Vilnius.

Hrdlička s příchodem do Karviné neváhal. "První kontakt proběhl přes trenéra brankářů Braňa Rzeszota, navíc se známe i s panem (trenérem Františkem) Strakou z Ružomberku. Česká liga má pořád velmi dobrou kvalitu, nabídka mě oslovila a rád jsem na ni kývl. Pro mě to bude trochu nostalgie se vrátit do české ligy po deseti letech. Těším se na to," řekl.