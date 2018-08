Zpropadená čeština. Maturitní reparát brzdí ligovou kometu

Prvoligový nováček se stal pro Lvíčata vítaným dodavatelem nových hráčů. Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička povolal na kvalifikační zápasy v San Marinu (5. září ve 20:30) a s Řeckem (10. září od 18:00 v Jablonci) dva nováčky - příbramské záložníky Jana Matouška a Romana Květa. Především Matoušek je objevem ligy a již přestoupil do Slavie, u Litavky však stále hostuje.