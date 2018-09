Šance na postup bez krveprolití, píší ukrajinská média. Slavii staví nad nároďák

Ukrajinská média jásají nad čtvrtečním vítězstvím fotbalové reprezentace nad českým týmem v úvodním zápase Ligy národů 2:1 v Uherském Hradišti. A to tím spíš, že v nové soutěži je ve hře "poukaz na mistrovství Evropy 2020", jak napsal list Ukrajinska pravda, slovy serveru Sport.ua pak jde o možnost probojovat se na závěrečný turnaj ME "bez velkého krveprolití". Média si všímají rovněž incidentu po zápase, kdy se do rvačky mezi policisty a ultras připletl ukrajinský trenér Andrej Ševčenko.