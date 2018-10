Zápas se Slováky bude mít specifický náboj. Chci se ukázat, pravil odhodlaně Schick

Škriniar je stoper, lze předpokládat, že se na hřišti budete potkávat a bojovat spolu. Hecovali jste se před utkáním?

V kontaktu jsme, ale zatím jsme se nehecovali, to přijde až v tunelu před zápasem. Hrál jsem třeba proti Markovi Hamšíkovi, režisérovi hry Neapole i slovenské reprezentace. Znám i další slovenské fotbalisty, mají kvalitní tým.

Slováci mají v týmu víc hráčů, kteří působí v kvalitních zahraničních klubech. Budou v utkání favority?

My máme také kvalitní hráče v zahraničí. Tenhle zápas nemá vyloženého favorita.

Vnímáte i speciální náboj, které toto exfederální derby vždycky má?

Samozřejmě. Utkání určitě bude mít specifický náboj, bude hodně těžké, oba týmy potřebují vyhrát, těším se na něj. Nikdy jsem proti Slovensku ještě nehrál. Dobré je, že do Trnavy to nemají daleko ani naši fanoušci, věřím, že nás podpoří. Je to zápas Ligy národů. Přistoupíme k němu hodně zodpovědně, stejně jako v úterý proti Ukrajině v Charkově.

Měl byste být v tomto duelu úderným hrotem. Jak vnímáte tuhle svoji roli?

Především musím být v sestavě... Samozřejmě si tuhle roli přeji, ale záleží na trenérovi, jestli vůbec a případně kam mě postaví, jaké mi dá úkoly. Vždycky jezdím na reprezentační srazy s velkou motivací a snahou se ukázat. Když se mi bude dařit, může mi to pomoct i v AS Řím.

Připravovali jste se na soupeře speciálně?

První tréninky byly zaměřené spíš na taktiku a hru, kterou po nás chce trenér, abychom praktikovali. Video o slovenském týmu máme ve čtvrtek večer. Samozřejmě jsme si něco speciálního zkusili, ale to se týkalo nás. O co šlo pochopitelně neřeknu. Důležité bude, aby si všechno sedlo a předvedli jsme kvalitní výkon s dobrým výsledkem.

Na co kouč kladl důraz?

Na všechno, od defenzívy po ofenzívu. Snažíme se odstranit chyby, které jsme dělali v předchozích zápasech. Měli jsme problémy s kombinací a nebyli jsme dost silní na balónu.

Změnila se atmosféra v mužstvu příchodem kouče Jaroslava Šilhavého?

Především bych chtěl říct, že předchozí neúspěchy nebyly zaviněné jen trenérem Jarolímem, ale zejména námi hráči. Nelze si myslet, že přišel nový kouč, všechno bude jinak a hned začneme vyhrávat. Ale je pravda, že se vyčistilo klima, je takové uvolněnější, myslím tím příjemnější. Trenér Šilhavý se na nás snaží přenést svůj pozitivní přístup a dobrou náladu, což se mu daří. Doufám, že nám vydrží i po sobotním utkání. Potěšilo mě, že trenér i asistenti se mnou komunikovali už před srazem. Je dobré vědět, na čem člověk je.

Na srazu jste potkal i hráče Plzně, kterým jste dali minulý týden v Lize mistrů pět gólů. Dobíral jste si je?

Už mi to přišlo nepatřičné. Bavili jsme se spolu hned po utkání v Římě. Pro Viktorii byl výsledek 0:5 hodně krutý. Teď jsme ale na jedné lodi a máme společný cíl. Uspět v Trnavě.