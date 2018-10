Slovenský kouč Kozák konejšil Čechy. Čísla jsou zkreslená. Jste větší národ, proto i šíří kádru jste na tom lépe

Naladěný je kouč slovenské fotbalové reprezentace náramně. Samý úsměv, na adresu Čechů jeden kompliment za druhým, slov o síle a kvalitách někdejšího federálního souputníka také moře. „Jste větší národ než my, vás je deset miliónů, nás pět, takže co se šíře kádru a jeho kvalit týče, jste na tom lépe vy, Češi,“ vykládal trenér Ján Kozák před sobotní vzájemnou konfrontací obou národních týmů v Trnavě.

Šíře hráčského kádru je sice krásná věc, jenže ve slovenském Římě, jak se Trnavě od nepaměti přezdívá, proti sobě vyrukuje jen jedenáct plejerů na obou stranách. A jejich měření bude podstatné.

„Ale vždyť vy i individuální kvality máte. Třeba takový Dočkal... Výborný fotbalista, který v reprezentaci dlouho nehrál, takže jeho motivace bude veliká. K tomu tři brankáři chytající ve výborných mužstvech," připomínal Ján Kozák gólmany Vaclíka, Koubka a Pavlenku. „A beci z bundesligy. K tomu Schick, Jankto a Barák hrající v Itálii, navrch Zmrhal a rovněž Krmenčík mající jiné přednosti než Schick," konejšil Čechy, aby si nedělali nic z toho, že jeho svěřenci mají odehráno o desítky a stovky těžkých zápasů v nejprestižnějších evropských ligách víc než ti, jež má k dispozici Jaroslav Šilhavý.

„Ale to jsou jen čísla. A ještě zkreslená. Nahnali je hlavně Hamšík se Škrtelem, kteří kopali a kopou dlouhá léta ve zmiňovaných prestižních ligách. Teď mají naši mladí hráči stejné problémy jako ti čeští. Odejdou do ciziny, upíší se dobrému klubu, jenže také nehrají," odmítal, že by třeba právě Hamšíkovy či Škrtelovy zkušenosti stavěly slovenský tým do role favorita.

„Naše výhoda spočívá spíše v tom, že jsem si po příchodu k reprezentaci vybral hráče a stabilizoval kádr, který jsem pak měnil už jen podle potřeby. To když z něho někdo vzhledem k věku nebo poklesu výkonnosti vypadl, anebo naopak mě svými výkony přesvědčil, že do něho patří," připomněl trenér slovenské reprezentace, v čem by měli mít jeho svěřenci v sobotu navrch.

Hned však přepnul do konejšivé tóniny. Tedy, pro Čechy konejšivé.... „Ale jinak? Jen se podívejte na rozdíl v kvalitě české a slovenské ligy. Přirozeně že je značný, protože Češi mají širší základnu, neboť je jich o pět miliónů víc."

Šilhavý svůj rukopis nezmění

Mazaný, tenhle Kozák. Ví, jak důležitý zápas oba týmy čeká, a i proto konejšivá slova adresovaná českým hráčům. Zaslechnou je, dostanou se jim do hlav i duší, infikují je. A pro Slováky bude trnavský duel hned o něco snazší.

A že je důležitý pro další vývoj skupiny Ligy národů, to trenér slovenské reprezentace moc dobře ví.

„Skupina je vyrovnaná a vyrovnaný bude i sobotní zápas. Pokud chtějí Češi či Slováci potrápit Ukrajinu, potřebují ho vyhrát. Žádný jiný výsledek boj o první místo neřeší, takže chceme samozřejmě zvítězit."

Že by ho snad v této touze mohlo zbrzdit, že Čechy povede nový kouč Šilhavý, jehož rukopis vepsaný do hry reprezentačního celku ještě neměl Kozák možnost vidět, natož pak nastudovat?

„Nevěřím, že by nás něčím překvapil. Sledoval jsem jeho práci s klubovými celky a předpokládám, že se u reprezentace nezmění. Každý z nás trenérů má něco svého a toho se drží. On není výjimkou," pravil Ján Kozák s úsměvem, vědom si toho, že trumfy drží v rukou on a jeho tým.

I proto si mohl dovolit Čechy před vzájemným střetnutím konejšit.