Český střelec si užívá návratu do Premier League. Musím přidat nějaké góly, má jasno Vydra

Čtyři roky čekal útočník Matěj Vydra na návrat do Premier League. S Derby mu to nevyšlo, ale získalo ho Burnley a po odmlce zaviněné zraněním třísel se šestadvacetiletý český reprezentant dostává do formy. „Splnilo se mi velké přání. Chci víc hrát a přidat i góly," řekl.

Zhruba před dvěma roky jste říkal, že už druhé ligy máte dost.

Nechtěl jsem ji už hrát, ale nebylo na výběr. S Watfordem jsem postoupil do Premier League, podepsal smlouvu, koupil barák v domnění, že se mnou počítají. Jenže vyhodili trenéra, přišel nový a ten mě poslal na hostování dolů. Byl jsem naštvaný. V Anglii jsem sedm let, prošel jsem pěti kluby, zažil osmnáct trenérů. Na takové jednání si úplně nezvyknete, ale na druhou stranu vás už nic nepřekvapí a musíte se prostě přizpůsobit. Snad to teď bude trvalejší, i když ve fotbale nemáte nikdy nic jistého. Jsem zdravý, užívám si v Burnley nejvyšší soutěž. Teď musím přidat i nějaké góly.

Možná to tak mělo být. Návrat do Premier League po čtyřech letech, kdy jste hrál za West Bromwich a obouchával jste se v náročné druhé lize.

Když jsem Premier League hrál poprvé, bylo mi nějakých jednadvacet let. Jak mi říkal trenér Sean Dyche teď v Burnley, byl jsem takové dítě mezi fotbalisty. On pevně věří, že po tom, čím jsem prošel, a po mém progresu už jsem připravený a ukážu, co umím. Pokud se prý bude dařit mně, bude to i jeho dobrá vizitka. Zatím jsem nastoupil v šesti zápasech, dal jeden gól, druhý mám z kvalifikace Evropské ligy. Je fajn, že mám s koučem dobrý vztah.

Jak s vámi jedná?

Když jsem přišel, řekl mi rovnou, že nejsem připravený fyzicky, a dal mi měsíc a půl čas to dohonit. Komunikace s trenérem je důležitá, Dyche mi vysvětlí, co ode mě chce, co dělám špatně, a já se učím. Chci být rozdílový hráč jako v minulé sezoně v Derby, kdy jsem byl nejlepším střelcem druhé ligy (s jednadvaceti brankami).

Je velký rozdíl mezi elitní Premier League a nižší Championship?

Nejvyšší soutěž je nejlepší ligou na světě, takže je jasné, že v ní jsou i lepší a vyspělejší fotbalisti. Je mnohem míň času něco s balonem udělat.

Burnley už se dostalo po nepovedeném startu podzimu z nejhoršího?

Jednu chvíli jsme byli poslední, teď jsme patnáctí. Prohráli jsme tři zápasy v řadě, bod z Leicesteru je proto cenný. Uvidíme, jak to bude po pauze, máme doma Newcastle, musíme bodovat naplno, abychom se o kousek odpoutali od sestupových příček.

Takže letos to vypadá spíš na boj o udržení v nejvyšší soutěži.

To bychom nechtěli. Trenér říkal, že základem je čtyřicet bodů, což je jistota záchrany, tak to v Premier League mají spočítané. Škoda že jsme nepostoupili do základní skupiny Evropské ligy. Na druhou stranu kluci říkali, že to cestování po Evropě jim nevyhovovalo. Cestovat po Anglii je míň náročné.

Je těžké bojovat o místo v sestavě v konkurenci čtyř, nebo dokonce pěti útočníků?

Klasičtí útočníci jsme čtyři. Hrajeme v rozestavení 4-4-2, takže dva hrají, dva sedí, což ještě jde. Jedničkou v útoku je teď Sam Vokes a já hrávám pod ním. Ale je to dané, když chcete být v sestavě, musíte být lepší než ti druzí.

Teď vás s českou reprezentací čeká přípravný zápas s Polskem a pak především poslední boj Ligy národů se Slováky.

Poláci mají silný tým v čele s Lewandowským a bude to určitě kvalitní prověrka. K zápasu se Slovenskem není třeba mnoho říkat. Prestižní souboj, silný soupeř s novým českým koučem, všichni se budou chtít ukázat. Věřím, že Eden bude plný, my podáme ještě lepší výkon než v Trnavě a znovu vyhrajeme.