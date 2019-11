Dobře si uvědomuje, že ho v nedělním podvečeru nečeká při loučení s kvalifikací o EURO 2020 nic jednoduchého. Český tým už si cestu na závěrečný turnaj proklestil, postupové body tudíž nepotřebuje, navíc v Sofii nastoupí proti domácímu Bulharsku před prázdnými tribunami. „Po čtvrtečním výsledku v Plzni to skutečně nebude nic snadného,“ přiznává kouč české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý, že od postupové euforie explodující po duelu s Kosovem uplynulo příliš málo času. „Rozhodně to ovšem neznamená, že přistoupíme k poslednímu zápasu lehkomyslně. Hráči si jsou dobře vědomi, že jde o kvalifikaci.“

„Dostali jsme se EURO, takže si nemůžeme dovolit všechno zahodit v dalším zápase s Bulharskem," přidával se k trenérovi před podvečerním tréninkem na sofijském stadionu Vasila Levského kapitán reprezentace Vladimír Darida.

„Samo sebou, že jsme postup oslavili, protože na EURO se nepostupuje každý den, ale oslavy proběhly v rámci norem. Jako národní tým jsme pod dohledem," připomínal s úsměvem. „A navíc jsme věděli, že už v neděli nás čeká další utkání."

Tisková konference před posledním kvalifikačním utkáním #EURO2020 proti Bulharsku 🎙 pic.twitter.com/wcahFrY5NE — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 16. listopadu 2019

Pochopitelně že česká reprezentace do něho vyrukuje v jiném složení než do čtvrtečního zápasu s Kosovem.

Ani hráči netuší, jaké změny nastanou

„Změny nastanou," potvrdil trenér, ale nemínil prozradit, kterým hráčům dá příležitost.

„Ani oni to zatím netuší," pravil diplomaticky, i když na přímý dotaz, zda v sestavě nezůstane kámen na kameni, jako tomu byl proti Severním Irům, odmítavě zavrtěl hlavou.

Proto lze vytušit, že k podobným rošádám, jako v přípravné partii následující hned po senzační kvalifikační výhře nad Anglií se neodhodlá. Jedno poučení mu stačilo...

Věřím, že i na Euru budeme konkurenceschopní, doufá trenér Jaroslav Šilhavý

Sport.cz

„Nemluvil bych o poučení. Změny jsem udělat chtěl, sáhl k nim a viděli jsme výsledek," reagoval Šilhavý

„Ani my nechceme sedět o půli v kabině a koukat na sebe, jako na Letné," straší i Daridu pomyšlení na poločasové skóre 0:3 ze zápasu se Severními Iry.

„Proto půjdeme do utkání s Bulhary jako do každého z předchozích střetnutí o EURO. Budeme připraveni," ujišťuje, i když nepopírá obavy z pomyšlení na prázdné tribuny, kde budou pouze sponzoři z poolu partnerů reprezentace a nejspíš i několik stovek bulharských děcek. To proto, že domácí tým pyká za rasistické výlevy a excesy svých fanoušků v předchozím střetnutí proti Anglii.

Jaký vliv bude mít prázdný stadion?

Kvalifikaci s českou reprezentací musí odehrát bez diváků, na další soutěžní zápas mu stanovila disciplinární komise UEFA podmínku.

„Už jsem si podobnou atmosféru zažil s Plzní, když jsme hráli v Turecku na Fenerbahce rovněž před prázdnými tribunami. O to těžší je se na takové utkání připravit. Hlavně v hlavě."

„Sám jsem zvědavý, jaký dopad bude mít na hráče prázdný stadion," přemýšlí i Šilhavý, jak se se na mužstvu projeví duel odvíjející se uzavřenými branami sofijského národního stadionu.

„Fotbal se hraje pro diváky a hráči kontakt s nimi potřebují. Dobré to nebude, ale musíme se i s tím vyrovnat. Nejde sice o body, ale jde o prestiž a věřím, že podle toho k utkání přistoupíme. Nepřichází proto v úvahu, že bychom Bulhary podcenili. I proto, že domácí mužstvo už dlouho nevyhrálo a pod novým trenérem se budou jeho hráči chtít pochopitelně předvést."