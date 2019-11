I Bulhaři ještě mohou proklouznout na EURO. Na výsledku s českým týmem přitom vůbec nezáleží

„I když nejsou v sázce postupové body, půjde o kvalifikační střetnutí a v něm pochopitelně o prestiž a renomé naší reprezentace a celého českého fotbalu. I proto takto k utkání přistoupíme," ujišťuje trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý, že na důstojné loučení s kvalifikací myslí on, stejně jako jeho svěřenci.

Bulharsko je na tom podobně. Pod novým trenérem Georgi Dermendžievem chtějí domácí fotbalisté konečně utnout sérii dvanácti zápasů, v nichž ani jednou nevyhráli.

„Před březnovým play off hráči potřebují získat zpátky ztracené sebevědomí," je si vědom kouč Bulharů, že i jeho svěřencům půjde hlavně o návrat sebedůvěry.

I kdyby snad vyhráli nebo s českým týmem remizovali a v tabulce skupiny A se tudíž dostali z poslední příčky na čtvrté místo před Černou Horu, na jejich situaci to nic nezmění. Musí také čekat. Na rozdíl od české reprezentace ovšem jen do úterý, kdy skončí kvalifikace o EURO 2020 a budou konečně vědět, s kým se utkají o postup v play off Ligy národů v březnu příštího roku.

Trénink národního týmu v Bulharsku

Robert Neumann, SPORT.CZ

Postupový model se vzhledem k rekordnímu počtu 24 účastníků zásadně liší od všech předchozích šampionátů. I mužstva, jako je třeba právě Bulharsko, mají totiž dál šanci si účast na EURO 2020 vybojovat, neboť čtyři místa jsou rezervována pro týmy z loňské Ligy národů, které se nedostanou na šampionát přímo.

Bulharsko je mezi nimi. Stejně jako třeba Island, Bosna, Skotsko, Norsko, ale třeba i Severní Irsko, Rumunsko, Izrael nebo Kosovo.

„Zatím ale nemá smysl spekulovat, která cesta by pro nás byla schůdnější," nemíní se kouč Bulharů zabývat před duelem s českým týmem tím, zda by pro jeho tým byla v březnové play off přijatelnější rýsující se úroveň A, v níž bude lídrem Island, nebo úroveň C se Skotskem a Norskem.

Kouč českého týmu Jaroslav Šilhavý samozřejmě vnímá, že vidina play off bude pro bulharské fotbalisty motivací, jak se v závěrečném díle kvalifikace před novým trenérem ukázat a říct si o místo v kádru.

„Proto nepřichází v úvahu, abychom je podcenili. Máme k nim naopak velký respekt. I proto, že dlouho nevyhráli a budou se chtít určitě ukázat. Ale věřím, že i naši hráči v sobě najdou potřebnou motivaci, aby v Sofii vyhráli," ujišťuje kouč trenér reprezentace.

Ale že by si snad jeho svěřenci začali psát v Bulharsku posudek, který bude brát v potaz při nominaci na EURO?

„Tak to tedy ne, reprezentace se tvořila a tvoří průběžně. Kus práce už jsme udělali a kus cesty ušli a věřím, že půjdeme pořád nahoru. O nominaci si proto musí každý z hráčů říkat průběžně pořád. V národním mužstvu i v klubu, a hlavně v každém zápase," připomíná Šilhavý.