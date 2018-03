Juventus a Inter? O těch jsem nepřemýšlel, tvrdí český reprezentant. Třeba v létě

Jste nervózní ze série porážek?

Netěší mě to. Ale zase si říkám, že jsem zdravý a v pohodě. Nejedná se o krizi, spíš se trochu hledáme. Je normální, že pokles formy v sezóně přijde. Nemá cenu si s tím dělat velkou hlavu, stoprocentně se to otočí. Reprezentační pauza by nám mohla pomoct.

Na konci podzimu jste si pochvaloval příchod nového kouče Odda. Co se zvrtlo?

Jedeme pořád stejně. Za sebe jsem spokojený. K týmu má trenér věkově blízko, jedná s námi fér. Vidí fotbal jako málokdo, je skvělé se od takového borce učit. Teď se holt sešlo víc věcí najednou. Zranil se nejlepší střelec Kevin Lasagna, stáli jsme proti silným soupeřům – Juventusu, AS Řím, Sampdorii.

Je pro vás stále výjimečné nastupovat proti gigantům jako Juventus nebo AC Milán?

Cítím, že velké zápasy mě donutí k top výkonům. Soupeř hraje otevřeně, v ofenzívě máme prostor. Jedině Juventus je do defenzívy tak dobře organizovaný, že nás prakticky k ničemu nepustil.

Dá se stíhat s největšími hvězdami?

Nedávno mě okouzlil Douglas Costa. Bylo neskutečné vidět, co umí s míčem v plné rychlosti. Famózní byl taky jeho spoluhráč z Juventusu Dybala. Tihle kluci díky technice a citu pro hru dělají rozdíly mezi týmy. Aby je člověk mohl eliminovat, musí na ně jinak. Odvážně, na maximální riziko. A navrch musí mít štěstí.

V úvodní sezóně máte na kontě už šest gólů. Mohlo jich být sedm, kdyby vám videorozhodčí neuznal branku v duelu s AC Turín. Ještě se zlobíte?

Viděl jsem na hřišti jasný gól, doteď to beru jako sporný moment. Ale video respektuju, považuju ho za posun. Pokud je na každém utkání, je to spravedlivé pro všechny.

V české lize je pouze na jednom zápase.

Když už se zavede, mělo by být všude. Ať mají všichni stejné podmínky, ať není nikdo upřednostňovaný. Pokud si má někdo stěžovat, tak všichni. A ne že bude video například jenom v Miláně.

Jenže v Česku to kvůli vysokým nákladům jiné nebude.

Jak říkám, když se to nedá zavést všude, nedělal bych to. V Itálii je pochopitelně na každém zápase. V médiích jsem na video nezaznamenal negativní ohlasy, všichni si ho pochvalují.

Zmínil jste tamní média. Troufl byste si na rozhovor v italštině?

Nedávno jsem dělal první velký do novin. Do sportovního deníku Gazzetta dello Sport. Povídali jsme si hodinu, jen třikrát jsem si nebyl jistý. Což neznamená, že umím italsky perfektně. Učím se ale docela rychle, až jsem překvapený. Italština není pro Čechy tolik složitá.

Kolem jakých témat se interview točilo?

Rozebírali jsme moji sezónu. Nešlo o klasický rozhovor, novinář mi představoval deník i sám sebe. Spíš si chtěl povídat. Nesnažil se ze mě tahat, jestli bych chtěl přestoupit do Juventusu a tak. V italských médiích o podobných věcech rádi spekulují, nemažou se s tím. Každý týden vypálí pět fotbalistů, že mají namířeno do Interu, do AC. Proto jsem byl rád, že ta otázka nepadla.

Na podzim se o vás v souvislosti s Juventusem a Interem psalo dost. Byl ve hře zimní přestup?

Nepřemýšlel jsem o něm, žádná konkrétní nabídka nebyla. Jestli přijde v létě, rád se o ní pobavím i s majitelem Pozzem. Je sympatický, nemá s tím problém. Když odcházel z Udine do Besiktase Tomáš Zápotočný, řekl mu: „Máme na tebe super nabídku, ale rozhodni se ty. Jestli chceš, půjdeme do toho. Pokud ne, zlepšíme ti podmínky a budeme rádi, že zůstaneš." Udine vyznává filozofii, že si přivede mladíky na dvě sezóny. Zapracuje je do týmu, poskytne jim maximální servis. Majitel vnímá, že je důležité potvrdit výkony i ve druhém ročníku.

Pojďme krátce k národnímu týmu, který čeká turnaj v Číně. V pátek se střetnete s Uruguayí. Budí Suárez, Cavani a spol. velký respekt?

Spíš obránci by se měli bát, bude to pro ně velká zkušenost. Suárez patří mezi úplně nejlepší útočníky na světě. Ale pozor. Mluví se hlavně o něm a o Cavanim, jenže já mám zkušenosti s Uruguayci v italské lize. Mají obrovskou kvalitu. Je to strašně silný tým, zápas nám ukáže hodně.