Macek opouští Ronalda. S Juventusem prodloužil smlouvu a jde do Lugana

Nedávno si vychutnal osobní setkání s Cristianem Ronaldem a netají se přáním, že by si s Božským v dresu Staré dámy jednou taky rád zahrál. Smělý plán se zatím odkládá. Fotbalista Roman Macek odchází z Itálie do švýcarské ligy, kde bude hrát za FC Lugano. Tam míří na roční hostování z Juventusu, kde zároveň prodloužil smlouvu do léta 2021. Informaci přinesla agentura Sport Invest, která hráče zastupuje.

Je mu jedenadvacet, potřebuje hrát. Proto se z Itálie na čas vydá do Švýcarska.

„Roman je ve věku, kdy se v Juventusu rozdělují hráči do dvou skupin. Jedna z klubu odchází, druhá zůstává. On patří do té druhé. Je velmi dobrý signál, že mu Juventus dal důvěru v podobě nové smlouvy. On se tak může dál rozvíjet pod velkou fotbalovou značkou," říká Viktor Kolář, hráčův agent.

„V Luganu známe vedení i trenéra, klub spolupracuje s Juventusem dlouhodobě. V tomhle směru jsme našli shodu. Roman bude hrát nejvyšší soutěž, důležité také je, že se z Itálie přesouvá jen pár kilometrů za hranice. Všechno by mělo fungovat," věří agent.

„Od první chvíle, kdy jsem se dozvěděl o možnosti jít do Lugana, se mi nápad hodně líbil. Klub mě přesvědčil po všech stránkách, moc se mi zamlouvá i město. Když jsem si to dal dohromady, neváhal jsem. Zároveň mám velkou chuť zahrát si nejvyšší soutěž. Juventus mě podpořil a já se hodně těším na novou etapu," říká mladý záložník, který si zároveň velmi cení, že mu Juventus nabídl možnost prodloužení stávajícího kontraktu.

Prodloužení smlouvy si náležitě váží

„Pro mě obrovská motivace do budoucna, zároveň ale také skvělá vizitka, že jsem v uplynulých letech odvedl dobrou práci. Snad je to důkaz, že jdu správnou cestou. Nemyslím si, že světoznámý klub jako je Juventus prodlužuje smlouvy jen tak s někým. Strašně si toho vážím a doufám, že v budoucnu klubu tuhle důvěru splatím," ujišťuje Macek.

Má za sebou hostování v Bari a Cremonese, tedy v týmech z italské Serie B. Tentokrát bude hrát první ligu. „Jsem připravený a natěšený. Luganu se sice nepovedl začátek sezóny, ale do budoucna má klub vysoké cíle. Styl fotbalu, který se tam praktikuje, by mi měl vyhovovat. Všechno dopadlo velmi dobře," pochvaluje si Macek. „Počítám také s tím, že očekávání ode mě budou velká, protože přicházím z Juventusu."

Kvůli nedoléčené achilovce se však Macek musel omluvit ze srazu reprezentace do 21 let. „Léčit bych se měl ještě dva týdny. Do té doby zůstanu v Turíně, jakmile budu zdravý, přesunu se ihned do Lugana," plánuje.