Ronaldův megapřestup se zrodil u Nedvěda doma! S Cristianem chceme vyhrát Ligu mistrů

Během léta se šířila fáma, že by mohl Starou dámu opustit. Skutečnost byla přesně opačná. Viceprezident Pavel Nedvěd patřil mezi tři členy nejužšího vedení Juventusu Turín, kteří připravili senzační přestup fotbalové superstar Cristiana Ronalda z Realu Madrid.

Řekněte upřímně, nepřišel i vám zpočátku nápad získat Ronalda bláznivý?

Jsme v pozici, že abychom se zlepšili, tak musíme přivést hráče, co jsou lepší než naši v základní sestavě. Proto sportovní ředitel řekl, že bychom mohli koupit Cristiana, jemuž se výstupní klauzule snížila na 100 miliónů eur (2,6 miliardy korun), což bylo reálné.

Přestup se prý upekl u vás doma?

Poprvé jsme se o něm bavili u nás. Pozvali jsme s ředitelem prezidenta, abychom zjistili, jak se bude tvářit. Jen jsme se na sebe podívali a cítil jsem, jak do nás nápad vlil obrovský elán a entuziasmus. Změna klauzule byla skvěle načasovaná... (úsměv)

Ronaldo vyhrál Ligu mistrů jednou s Manchesterem United a čtyřikrát s Realem. Není těžké uhodnout, co si od jeho angažování slibujete...

Vyhráli jsme sedm titulů za sebou a ať chcete, nebo ne, tak motivace klesá. Když pak máte možnost udělat krok dopředu, musíte ho udělat. Chceme ho v příštích letech zúročit a vyhrát Ligu mistrů, což jsme dostali za cíl.

Jak s hvězdnou posilou vycházíte vy osobně?

Respektujeme se. Vyptával se mě hlavně na fotbal v Itálii. Cristiano je normální kluk. Pětkrát vyhrál Zlatý míč, ale trénuje, jako kdyby kariéru teprve začínal. Je příkladem pro mladé hráče. Všichni k němu vzhlížejí a chtějí být jako on. Snaží se mu vyrovnat, protože jim ukazuje, jak třeba jednou vyhrát Zlatý míč nebo Ligu mistrů. Je to lídr, co nemusí mluvit a všichni ho následují.

Nejste trochu nervózní, že se Ronaldo v úvodních třech kolech ještě netrefil?

Zaznamenal jsem různé kritiky a přijdou mi směšné. Je jen otázkou času, kdy začne dávat góly. Potřebuje si zvyknout na italský fotbal, který je úplně jiný než všude jinde v Evropě. V Itálii je velice těžké tvořit hru, prosadit se jeden na jednoho i dávat góly. Platí pravidlo, že skoro všichni, kteří se prosadili v Itálii, mohou hrát jinde, ale ne všichni odjinud můžou uspět v Itálii. Ronaldo góly začne dávat, ale jsem přesvědčený, že jich nebude tolik jako ve Španělsku. V Itálii to prostě nejde.

A co spekulace, že by vás ve vedení Juventusu měl nahradit Zinédine Zidane? Právě kvůli Ronaldovi, jehož donedávna v Realu trénoval...

Zpočátku jsem se ani nechtěl vyjadřovat, spekulací bylo až dost. V nejbližších letech se moje pozice nezmění, práce mám nad hlavu. Zidana bych jako parťáka rozhodně bral. Zizou byl skvělý fotbalista a je i skvělý člověk.