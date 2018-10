Ronaldo vs. spoluhráči: Tvrdé tréninkové metody fotbalové megastar šokují i v Juventusu

Tři góly za sedm zápasů? Fotbaloví fanoušci i odborníci možná od portugalské megastar čekali v dresu Juventusu svižnější úvod. I přesto se třiatřicetiletá ikona zapsala do srdcí nejen příznivců Staré dámy, ale i spoluhráčů. Důvod? "Je to neskutečný dříč, něco takového se jen tak nevidí," říká brankář italského lídra Wojciech Szczesny.

Cristiano Ronaldo hned po příchodu do Juventusu ohromil výsledky fyzických testů.

Jeho letní přestup z Realu Madrid do Juventusu se stal jednoznačným hitem léta. Obrovská očekávání Ronaldo svému novému týmu splatil zatím "jen" třemi góly, fanoušky i spoluhráče však má jednoznačně na své straně.

Potvrdil to i osmadvacetiletý strážce branky úřadujícího italského šampióna Wojciech Szczesny. "Je to doslova titán, pokud jde o tvrdou práci. Dělá pro fotbal naprosté maximum. Když přicházíme na snídani, on už si dává oběd, protože v té době už má za sebou celou jednu tréninkovou jednotku," říká bývalá opora Arsenalu.

Fotbalisté Juventusu zleva Mario Mandžukič, Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo se radují z gólu proti Neapoli.

Andrea Di Marco

A tím Ronaldova příprava na zápasy zdaleka nekončí. "Cristiano jednotlivé tréninkové jednotky prokládá posilovnou, neskutečně se stará o své tělo. Nejen, že je první na tréninku, ale i po nich odchází jako poslední. Hned poté tráví čas u fyzioterapeutů. Chodí na masáže a využívá všechny regenerační možnosti, které máme k dispozici," pokračuje polský gólman.

Že výsledky fyzických testů, které Ronaldo před sezónou absolvoval a podle kterých má údaje sedící spíše na dvacetiletého fotbalistu, nejsou náhodné, potvrzují i další Szczesnyho slova.

Cristiano Ronaldo startuje s Juventusem misi za triumfem v Lize mistrů ve Valencii.

Massimo Pinca

"Na všechno, čeho Ronaldo dosáhl, se musel strašně nadřít. On je skvělým příkladem pro všechny hráče na celém světě. A je úplně jedno, jestli máte dvacet nebo třicet let. Cristiano je důkazem toho, že se neustále můžete zlepšovat a pořád usilovat o vyšší mety."

Pětinásobný držitel Zlatého míče zatím může být s výsledky svého nového klubu zcela spokojen. Juventus vyhrál všech sedm úvodních zápasů, navíc ovládl i oba duely Ligy mistrů. Naposledy řádění černo-bílých, v jejichž sestavě Ronaldo chyběl kvůli červené kartě z úvodního zápasu Champions League s Valencií, odnesli Young Boys Bern, kteří padli 3:0.